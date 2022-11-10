侯友宜請假首日攻綠營票倉 推18歲公投、掃街衝氣勢
正式請假投入選戰的新北市長侯友宜，今（10）日在請假後首個行程便直攻傳統綠營大票倉的蘆洲地區，到蘆洲市場沿街掃街拜票，並行經文武大眾廟、湧蓮寺及保和宮入內參拜祈福，首日選戰行程更是在選辦政治實習生的陪同下，力挺18歲公民權的修憲複決案，表示年輕人是國家的未來，公共事務絕對不能沒有年輕人的聲音，希望所有的市民好友都可以站出來，和他一起投下同意票。
侯友宜表示，自己從一開始就力挺這項公投，這是世界潮流的趨勢，讓年輕朋友能夠參與公共事務討論，讓他們了解整個國家發展政策上有參與的空間，支持18歲公民權，希望大家在此次投票中踴躍支持，才能修憲讓此案通過。
侯友宜選舉辦公室發言人陳柏翰表示，侯市長請假後的第一個行程，就是為年輕人發聲，希望18歲公民權能順利通過；另外選擇蘆洲為請假首日的出發點，就是希望今年市長選戰可以在三重、蘆洲拿下勝利，期盼11月26日「18歲公民權、三蘆，雙贏大勝」。
侯友宜上午也在擔任侯友宜蘆洲競選總部主委的湧蓮寺主委陳宏昌陪同下，一起陪同掃街及參香，沿途更是受到攤商及民眾熱烈歡迎，將原本就稍顯勇機的市場擠得更是水洩不通，支持群眾更拿出帽子或隨身小物請侯友宜簽名，侯友宜也熱情地在一些攤商招牌上簽名，為即將到來的大選最最後衝刺。