巷仔內／不挺台灣有事就是日本有事！沖繩人有苦衷

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位於沖繩宜野灣的普天間基地是美軍陸戰隊航空基地，占地約480公頃，約占宜野灣市面積的四分之一，常駐有約80架軍機，包括第1與第36海軍陸戰隊飛行大隊駐防於此，駐有F/A-18E/F超級大黃蜂戰機、F-35B隱形戰機、AH-1Z攻擊直升機、MV-22魚鷹型傾斜旋翼機、CH-53超級種馬大型運輸直升機等。
若台海發生衝突，美軍確定介入，沖繩距離台灣約700公里，其中與那國島甚至距離宜蘭僅110公里，美軍從沖繩基地出發約2~3小時就可到達台灣，沖繩絕對是美軍參戰的最前線。
雖然身處西太平洋第一島鏈最前線，但是沖繩人卻是相當反對美軍長駐於此。1945年4月1日，美軍登陸沖繩與日軍展開血戰，超過10萬日軍陣亡，居民也有14萬多人喪生。日本投降後，美軍持續佔領沖繩，1972年沖繩回歸日本時，美軍專用設施佔2.8萬公頃，直到今日美軍在沖繩仍有1.8萬公頃設施，美軍在日本基地有7成在沖繩，但沖繩佔日本國土面積不到1%，駐日54000名美軍中，半數以上都在沖繩。
長期以來，沖繩不只是日本最貧窮的地區，居民更必須忍受美軍帶來的污染、酒駕與性侵等犯罪行為，以及美軍訓練意外可能造成的平民傷亡，尤其是美軍墜機在沖繩一直是敏感話題，1959年嘉手納基地一架美軍戰機在石川市（現宇流麻市）的宮森小學墜毀，造成17人死亡、200多人受傷，所以現在沖繩人只要聽到美軍又墜機，就會群情激憤，要求美軍停飛。
尤其普天間基地位於沖繩市中心，軍機在住宅區中起降造成劇烈噪音、空氣污染和危害公共安全已成為當地最具爭議的問題。面對沖繩人民的反美軍聲浪，日本政府規劃將普天間基地遷移到邊野古地區，但是沖繩人則是反對，多數居民認爲應關閉與歸還沖繩美軍基地，現任知事玉城丹尼就是主張關閉與歸還美軍基地派，並獲得多數民意支持。
除了擔憂美軍基地帶來的威脅外，沖繩人更要擔心台海若開戰，中國可能對沖繩美軍基地發動攻擊，會遭到波及。今年8月，為報復美國眾議院議長裴洛西訪台，中國發動圍台軍演，距沖繩僅60公里，共軍發射5枚飛彈更落入了沖繩附近海域、日本的專屬經濟區內。日本政府近期已開始探詢在沖繩建造更多防空洞，以在台灣海峽發生軍事衝突時能保護居民免受飛彈襲擊。
面對中國崛起造成的威脅，日本政府與華府不斷發表挺台言論，一旦台海有事日本恐怕也將捲入，但在台海衝突時日本最主要的考慮就是防衛它距離台灣最近的西南部島嶼，必須思考沖繩基地遭遇攻擊的可能性。這也是為何沖繩人直言不挺「台灣有事就是日本有事」，期盼兩岸和平的主因。