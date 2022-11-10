無印良品設Open MUJI！享咖啡機、補水站　全台僅這裡有

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3樓自11/12、11/13起，將再次展開假日市集「慢食餐車」，邀請台東在地店家、職人於週末進駐門市。同時，「補水站」服務也全新推出台東門市限定的藍色玻璃水瓶，以大海的顏色為訴求，取用回收玻璃素材再製而成，大瓶口的設計及250ml的容量，方便顧客飲用過濾水，也藉此邀請大家減少一次性容器的使用。
5樓全台最大約27坪的「Open MUJI」空間，首次引進咖啡機服務，以及設置「365日慢生活」為主題推薦的生活選書，運用該場所不定期舉辦講座分享或DIY體驗互動，讓大家能在這個場域互相交流生活的更多面向。
「Open MUJI」首波活動以「慢活」為主題，攜手致力於復育台東香草生態的「小村遠遠」，策畫「台東香氣展」；11/19邀請「出力釀」，分享阿美族的糯米釀酒工藝；11/26由「野菜皇后」帶領大家DIY體驗充滿山林風味的手工製皂過程。MUJI無印良品慶祝台東門市3F-5F全樓面開放，11/3日前單筆消費滿1000現抵100元。
同時，誠品「禮物節」11/11線上下同步啟動，即日起至11/13憑誠品點11點，即可領取雙11限定111元電子券！尤其誠品線上11/9-11/13還有限時5天超值優惠，包括契爾氏等「加1元多1件」及「買1加碼送」，活動消費滿1,111元即折111元，還可搭配天天幸運戳抽3,000元電子券。並且邀請台灣插畫家林志恆創作、幽默圓潤的「鬍子大叔」合作11/19起在信義店一樓廣場設置6米高「巨型聖誕鬍子大叔」在現場等你來合照。