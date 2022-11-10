無印良品設Open MUJI！享咖啡機、補水站　全台僅這裡有

▲無印良品台東門市，5樓引進咖啡機服務並提供全新飲品「巧克力歐蕾」。（圖／品牌提供）
▲無印良品台東門市，5樓引進咖啡機服務並提供全新飲品「巧克力歐蕾」。（圖／品牌提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

2022-11-10 15:56:07

台東正氣路夜市旁的全聯門市，因為外觀氣派如百貨公司而受到網友討論，一共5層樓的建築中1、2樓為全聯超市，3到5樓則是無印良品。而佔地約600坪的無印台東門市即日起全面展開3F-5F樓面 ，全台門市僅這一家首創「Open MUJI」空間，提供咖啡機、補水站服務，門市內還有假日市集可以逛！同時，誠品年度盛事「禮物節」開跑，11/19起在信義店一樓廣場設置6米高「巨型聖誕鬍子大叔」吸睛登場。

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▲無印良品3F免費提供「補水站」服務。（）
▲無印良品台東門市3F免費提供「補水站」服務。（圖／品牌提供）
MUJI無印良品台東門市自今年7月開幕以來，獲得許多在地民眾的支持與鼓勵。今年11月，為融合「慢食、慢遊與慢活」三大台東在地特色，MUJI無印良品自即日起全面展開3F-5F樓面，擴大與在地的合作。

3樓自11/12、11/13起，將再次展開假日市集「慢食餐車」，邀請台東在地店家、職人於週末進駐門市。同時，「補水站」服務也全新推出台東門市限定的藍色玻璃水瓶，以大海的顏色為訴求，取用回收玻璃素材再製而成，大瓶口的設計及250ml的容量，方便顧客飲用過濾水，也藉此邀請大家減少一次性容器的使用。

▲台東門市為實現對好感生活的想像，全新企劃近27坪的「Open MUJI」空間。（圖／無印提供）
▲台東門市為實現對好感生活的想像，全新企劃近27坪的「Open MUJI」空間。（圖／無印提供）
5樓全台最大約27坪的「Open MUJI」空間，首次引進咖啡機服務，以及設置「365日慢生活」為主題推薦的生活選書，運用該場所不定期舉辦講座分享或DIY體驗互動，讓大家能在這個場域互相交流生活的更多面向。

「Open MUJI」首波活動以「慢活」為主題，攜手致力於復育台東香草生態的「小村遠遠」，策畫「台東香氣展」；11/19邀請「出力釀」，分享阿美族的糯米釀酒工藝；11/26由「野菜皇后」帶領大家DIY體驗充滿山林風味的手工製皂過程。MUJI無印良品慶祝台東門市3F-5F全樓面開放，11/3日前單筆消費滿1000現抵100元。

同時，誠品「禮物節」11/11線上下同步啟動，即日起至11/13憑誠品點11點，即可領取雙11限定111元電子券！尤其誠品線上11/9-11/13還有限時5天超值優惠，包括契爾氏等「加1元多1件」及「買1加碼送」，活動消費滿1,111元即折111元，還可搭配天天幸運戳抽3,000元電子券。並且邀請台灣插畫家林志恆創作、幽默圓潤的「鬍子大叔」合作11/19起在信義店一樓廣場設置6米高「巨型聖誕鬍子大叔」在現場等你來合照。

▲誠品11/19起在信義店一樓廣場設置6米高「巨型聖誕鬍子大叔」。（圖／誠品提供）
▲誠品11/19起在信義店一樓廣場設置6米高「巨型聖誕鬍子大叔」。（圖／誠品提供）

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