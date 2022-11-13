接替F-15C/D駐守沖繩　這兩款戰機是候選

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蘇聯在1967年後陸續推出MiG-23與MiG-25兩款高性能戰機，使得美國空軍大為震驚，由於當時美軍使用的F-4幽靈II式(Phantom II)戰機已在性能上趨於落後，因而決定研發新一代戰機。在激烈的競爭下，美國空軍1969年12月宣布由麥克唐納•道格拉斯（McDonnell Douglas，1997年被波音公司合併）得標，首架F-15A於1972年試飛成功，1976年正式進入美軍服役。
自1976年服役之後，F-15被航空專家公認為綜合性能最強的戰機。僅管之後問世的俄羅斯Su-27與美國F-22戰機綜合性能早已超越F-15，但是F-15系列擊落超過100架戰機，至今沒有一架F-15在空戰中被擊落，足以證明F-15性能之優異。
為了延長F-15戰機的生命週期，波音公司花費50億美元持續改良F-15戰機，2019年時推出第4.5代戰機F-15EX 「鷹二世」(Eagle II)。F-15EX不像F-22與F-35具備雷達匿蹤性能，而是在座艙兩側，機尾根部等細部空間裝有各種新感知裝備，包括「被動式主動警告生存能力系統」(Eagle Passive/Active Warning and Survivability System，簡稱EPAWSS )，可以讓F-15EX於360度無死角感知敵人活動。
除此之外，F-15EX換上大面積顯示器、APG-82主動相控陣雷達，都與F-35戰機同等級。雖然F-15戰機雷達匿蹤性能不如F-35戰機，但是它的龐大載彈量是F-35所欠缺。
F-15EX每架單價約8000美元，美國空軍最初打算購買144架F-15EX，以取代大部分F-15C/D機隊。但是在2023年財政年度國防授權法案中，只獲得80架的採購預算。美軍將F-15EX定為F-22與F-3的輔助戰機，也被許多軍事迷認為是空軍可能接替幻象2000戰機的選項之一。
F-35因俄烏戰爭熱銷
F-35隱形戰機包括空軍型F-35A，採用傳統跑道起降模式；陸戰隊使用，裝配對轉升力風扇，可短場/垂直起降的F-35B；海軍使用的F-35C，主翼及垂直尾翼的面積加大約4成。兩翼可摺疊收納，加裝可用於航空母艦起降的尾勾。
與美軍空戰性能最強的F-22戰機相較，F-35的機動性略遜一籌，但是擁有更先進的雷達與感知系統，蒐集、分析和共享數據的能力是其它戰機無法比擬，可與第4代戰機共享數據，讓F-15與F/A-18等第四代戰機擔任飛彈卡車，對敵人造成致命傷害，
F-35使用國包括美國、英國、義大利、以色列、日本、南韓、比利時、澳洲、挪威、新加坡、丹麥等國，問世後讓美國德州沃斯堡（Fort Worth）戰機生產線湧進大批訂單，並在義大利與日本授權開設生產線。由於F-35戰機的亞太維修工廠位於日本愛知縣，美軍在沖繩部署F-35戰機可以就近維修。
俄烏戰爭2月開打，激發歐洲國家擔憂俄羅斯入侵危機感，繼捷克政府7月決定購買24架F-35隱形戰機，連一向堅守中立的瑞士也於9月宣布購買36架F-35A戰機。2017年4月，蔡英文總統接受外媒訪問時，首度表態想買F-35B戰機。不過，為了避免得罪北京當局，以及防止隱形戰機的機密技術外流，美國遲遲不願表態是否會售台這款先進的隱形戰機。