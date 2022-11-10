特企／亞洲新灣驕傲！大觀在上造頂級觀海御所

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北起南科、南至小港林園的南部半導體S廊帶，不僅創造南科效應，也造就包括華邦電、穩懋、華新科、英特格、德國默克、國巨、日月光、台積電等高科技大產投資高雄，造就高雄城市轉型，迎向智慧科技城！高雄未來發展核心就屬亞灣區，生活機能已成熟，擁環狀輕軌、展覽館、市圖總館、流行音樂中心等建設，中央建置「亞灣5G AIoT創新園區」的亞洲新灣區，以及新灣區特貿三開發案，去年底已有多家廠商搶標，未來將引入800億投資規劃住宅與商辦，整個亞洲新灣區公私部門投資超過2000億元。
「大觀在上」享無敵海景 地段卓越金融機構率先卡位
亞洲新灣區此地段商業機能成熟，且兼具休憩及大眾運輸機能，擁有漢神百貨及大立百貨，區段鄰近高雄流行音樂中心所在地「愛河」，也是高雄港景觀最具特色精華區。而近期高市知名建商興總建設於青年二路，推出地上26樓摩天高樓住宅「大觀在上」，主打市心擁有無敵海景地標建築為規劃訴求，成為層峰人士矚目焦點，而位於社區1樓更已出現新光銀行設置高雄旗艦據點，足以看出地段優勢，讓指標金融機構先行卡位，未來將有更多富豪爭先入住，成為指標富人社區。
張文明＋衡美設計雙強聯手打造富人專屬觀海御所
「大觀在上」邀請到過去於多國均有指標建築的「張文明建築師事務所」規劃設計，包括馬來西亞海濱住宅、高雄軟科等均出於其團隊之手；室內裝修則由專精於頂級豪宅與酒店規劃的「衡美設計團隊」，過去作品商用空間包括高雄萬豪、高雄洲際、漢來大飯店、Cartier全台8處展售櫃位、Gucci華泰名品城櫃位等，而住宅包括「長虹天際」、「富邦天空樹」、北市「文華苑」與「信義帝寶」均出自團隊設計，「大觀在上」全新完工，交誼廳、閱覽室、宴會廳等空間，打造頂級專屬豪華公設且搭配媲美星級酒店物業管理，打造全台最頂級觀海御所。
亞洲新灣區驕傲 「大觀在上」建築融合陰陽平衡獲國際設計大獎
「大觀在上」位屬亞洲新灣區發展核心，建築四面均呈現獨特立面設計，透過「天圓地方」設計概念，建築融合陰陽平衡、動靜互補，打造亞洲新灣區地標建築，並榮獲2022 MUSE Design Awards國際大獎殊榮。基地三面臨路，單層3併建築規劃，住宅規劃71~120坪，戶戶均屬3面採光，頂級建材配備包括已有274年歷史德國國寶品牌Villeroy & Boch精品衛浴及義大利原裝進口MITON廚具，打造高市頂標豪邸。