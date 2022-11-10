峮峮與混血帥哥流落無人島　「留過夜」歷程曝光

節目《飢餓遊戲》6週年推出「澎湖驚奇之旅」，藝人原以為是歡樂過節目週年的犒賞行程，在沒有心理準備的情況下，藝人被載上船，駛向孤島，接著製作單位就宣布要進行「跳島大作戰」，即使是荒島也都可能得留下來過夜，讓大家覺得玩太大，簡直是上了賊船。
跳島第一站，眾人抵達有台灣小馬爾地夫美名的「澎澎灘」，雖然退潮時會有路可連接鳥嶼，但只要一漲潮，就立馬變成海上孤島，島上沒有物資、也無人居住。峮峮和華裔混血兒田舞陽，在非自願的情況下，必須留在「澎澎灘」過一夜，樂觀的2人一開始沒有危機意識，先是開心在海邊玩水享受美景，直到天色漸暗，才發現必須自己釣魚、生火，非常克難，讓2人直呼「是在整我們」。
其他人則是換到鳥嶼，製單安排海上滑水道遊戲讓眾人比賽，王仁甫故意捉弄蔡黃汝，要把她從高台上推下海，讓花花尖叫連連，一旁的許孟哲也替她捏把冷汗，「這下去是從二樓掉下去耶！」但蔡黃汝也不是省油的燈，趁王仁甫不注意醞釀報仇，蹲著馬步用身體反撞，把王仁甫從高台上推落海。
每一關結束，就會有藝人被留在不同的地方，王仁甫、林韋君原本是在鳥嶼留宿，但他們卻心繫在澎澎灘的峮峮和田舞陽，決定花光身上的零用金，買了食材，再特別拜託船家回程時順路放他們在澎澎灘，這份共患難的心意讓峮峮、田舞陽非常感動。