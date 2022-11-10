龍辦批選前之夜場地黑箱作業　黃志雄：黨部半年前申請

▲黃志雄拿出公文及疏散圖表示板橋第一運動場半年前就由國民黨新北市委員會申請了。（圖 ／國民黨新北市委員會提供）
▲黃志雄拿出公文及疏散圖表示板橋第一運動場半年前就由國民黨新北市委員會申請了。（圖 ／國民黨新北市委員會提供）

記者吳嘉億／新北報導

2022-11-10 17:21:41

針對民進黨新北市長候選人林佳龍陣營指出選前之夜板橋第一運動場外廣場由不知明單位申請，中國國民黨新北市委員會主任委員黃志雄今（10）日召開記者會，直接表明就是國民黨新北市黨部租借的，表示都依照相關租借辦法申請及辦理，也針對周邊路段提出疏散計畫，奉勸對手陣營停止無聊的抹黑栽贓，回歸到市政的辯論，才是王道。

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黃志雄拿出申請公文表示，很清楚看到5月23日就已正式提出申請，當時沒有任何單位申請，體育處第一時間就核准申請的11月23到26日共4天的時間，也都有繳納場地使用費及保證金等相關費用，一切依照相關場地租借辦法提出申請。

黃志雄進一步說明，至於路權使用須在活動一個月前才能提出，還要提出疏散路線圖，因為畢竟這是萬人以上的選前之夜造勢活動，依相關規定要提供給區公所跟警方，所以提出場地周邊包含區運路、新站路、民安街還有海山路的周邊疏散計畫，確保人員安全，文件是在10月25日正式提出申請，相關文件都清清楚楚、明明白白。

黃志雄最後說到，選前之夜是各政黨重要的租借場地，所以國民黨在半年前就已經將包括場地租借、路權申請跟使用表都列得一清二楚，奉勸林佳龍停止這樣無聊的抹黑栽贓，回歸到市政的辯論，才是王道。

林佳龍競選辦公室稍早召開的記者會上則是質疑為何新北市長侯友宜陣營可以「借板一送區運路」，發言人李晏榕指出，早在9月19日就發函板橋區公所工務科申請使用板橋區公館街、區運路（新站路到海山路段）路權，先被依未依規定時間內申辦不予核准，等到10月25日一早7點多同仁到板橋區公所排隊，第一個進去遞公文申請並有收到簽收回執聯，卻還是在11月3日以因板橋第一運動場前廣場已有聯合晚會，考量人潮進出動線及疏散計畫，「歉難同意申請」，質疑申請駁回非常有問題，顯現侯市府路權黑箱作業。

林佳龍競選辦公室發言人何博文也提到，針對板一前廣場侯市府第一時間說是「個人申請、牽涉個資不能公布」，第二時間又說「侯陣營去申請」，請問誰去申請、申請名目是什麼？有沒有掛羊頭賣狗肉？何博文表示，區公所大可在競辦 9 月申借區運路路權時，就說明「5 月申請板一前廣場還附送區運路路權」，不用讓競辦在10月25日上午專人親自遞件，強調就程序而言，為什麼就是申請不到，砲轟這是「只許侯市府州官放火、不許百姓點燈」。

林佳龍競選辦公室政策中心執行長王義川也拿出在區運路辦理活動的路線規劃圖回擊區公所以「疏散動線」為由否決借用場地的申請，指出兩方陣營辦理活動間不僅有深丘福德宮隔開，就連疏散路線也完全不同，而且全部都是開放空間，有什麼困難？強調不管動線如何，都可以好好商量，用這種壓霸的手法，只會讓大家心情很不好，所以今天也提出疏散方案，要請侯市府好好說明。

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