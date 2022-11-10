特企／《新 小森生活》邀你親身體驗理想田園慢活

▲只要到官方粉絲團報名，即可搶鮮體驗《新 小森生活》（圖／熱酷科技提供）
▲只要到官方粉絲團報名，即可搶鮮體驗《新 小森生活》（圖／熱酷科技提供）

本報訊

2022-11-10 18:05:33

由「上海睿邏網絡」研發，「熱酷科技」在台港澳地區代理的日系風格田園慢活療癒手遊《新 小森生活》將展開「慢森活內測」，即日起至11月15日，玩家可到官方網站的「慢森活內測限時申請」活動頁面了解詳細活動時間及參與方式。遊戲將帶領玩家遠離城市的喧囂，來到林野鄉間和萌寵們一同享受釣魚、種田等休閒餘暇，全新啟航的遊戲內容不僅在美術風格進行更詳盡的細節進化，更加精簡的遊戲操作與便利介面再調整，要給玩家不同於過往及有別其他遊戲風格的新鮮體驗。

⦁ 「慢森活內測」將啟動限時報名搶鮮

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即日起至11月15日，玩家可到官方網站點擊首頁「慢森活內測限時申請」圖示，進入報名問卷頁面填寫基本背景資訊完成後，玩家可依據活動頁說明選擇iOS或安卓行動平台，在活動正式開始後進行遊戲體驗。

⦁ 種田蒔花打獵釣魚　樂在田野生活

林間生活最大的樂趣來源，是在自給自足的生活裡，享受眼前滿滿收穫的成就感。不論玩家來到村里想要種田還是打獵、釣魚，遊戲中都能滿足你所有生存挑戰需求。

⦁ 巧手佈置家的溫暖　打造心靈歸屬

日式吉卜力畫風的美術視覺效果，讓玩家能更容易感受到遊戲中「小森村」閒散悠然的氛圍，玩家可在遊戲中挑選自己喜歡的各式家具，親手打造充滿自我風格的家。

⦁ 體驗劇情內容點滴　感受溫暖時刻

要享受輕鬆自在的「慢森活」，除了自己的歸屬空間外，遊戲中和週邊人與人的用「心」交流更是不可或缺的要素，玩家將嘗試與村民們互動，許許多多溫暖人心的故事，都將在字裡行間讓玩家深深沉浸其中。

⦁ 百種萌寵封測搶鮮　陪伴療癒身心

只有自己的林間生活未免太過寂寞，遊戲中百種萌寵任你選擇，「慢森活內測」將讓玩家能夠搶鮮體驗貓系萌寵的魅力，等著陪伴玩家療癒分分秒秒。

⦁ 個性裝備隨心搭配　打造鄉村時尚

誰說在鄉野林間只能當個村姑？各類不同的衣裝風格將隨你自由搭配，打造自己獨一無二的時尚。

⦁ 用心交流互相幫助　攜手成長同樂

身為群體動物的人們，來到鄉間更是需要與週邊的人們互助交流。玩家將在與村民互相扶持幫助下，步步圓滿自己在遊戲中的各種生活及心靈需求。


《新 小森生活》即將啟動「慢森活內測」，更多的改變及進化都將在遊戲中等著玩家親身體驗，想知道更多遊戲介紹與最新消息，請隨時關注官方網站與官方粉絲團瞭解最新詳情！

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