特企／《新 小森生活》邀你親身體驗理想田園慢活

⦁ 「慢森活內測」將啟動限時報名搶鮮
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⦁ 種田蒔花打獵釣魚 樂在田野生活
林間生活最大的樂趣來源，是在自給自足的生活裡，享受眼前滿滿收穫的成就感。不論玩家來到村里想要種田還是打獵、釣魚，遊戲中都能滿足你所有生存挑戰需求。
⦁ 巧手佈置家的溫暖 打造心靈歸屬
日式吉卜力畫風的美術視覺效果，讓玩家能更容易感受到遊戲中「小森村」閒散悠然的氛圍，玩家可在遊戲中挑選自己喜歡的各式家具，親手打造充滿自我風格的家。
⦁ 體驗劇情內容點滴 感受溫暖時刻
要享受輕鬆自在的「慢森活」，除了自己的歸屬空間外，遊戲中和週邊人與人的用「心」交流更是不可或缺的要素，玩家將嘗試與村民們互動，許許多多溫暖人心的故事，都將在字裡行間讓玩家深深沉浸其中。
⦁ 百種萌寵封測搶鮮 陪伴療癒身心
只有自己的林間生活未免太過寂寞，遊戲中百種萌寵任你選擇，「慢森活內測」將讓玩家能夠搶鮮體驗貓系萌寵的魅力，等著陪伴玩家療癒分分秒秒。
⦁ 個性裝備隨心搭配 打造鄉村時尚
誰說在鄉野林間只能當個村姑？各類不同的衣裝風格將隨你自由搭配，打造自己獨一無二的時尚。
⦁ 用心交流互相幫助 攜手成長同樂
身為群體動物的人們，來到鄉間更是需要與週邊的人們互助交流。玩家將在與村民互相扶持幫助下，步步圓滿自己在遊戲中的各種生活及心靈需求。
《新 小森生活》即將啟動「慢森活內測」，更多的改變及進化都將在遊戲中等著玩家親身體驗，想知道更多遊戲介紹與最新消息，請隨時關注官方網站與官方粉絲團瞭解最新詳情！