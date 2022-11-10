聲援王任賢、陳宜民！蔣辦點名這6人扮演高端啦啦隊  

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國民黨副祕書長李彥秀指出，高端只是一家民間上市公司，外部的投資者、學者、專家和民代，當然可以對它的審核過程及效力提出各種質疑，但自總統蔡英文以下，包含副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、衛福部、疾管署等，許多大小官員都在幫高端護航，「高端EUA的授權和延長，背後都有疾管署捉刀的影子。哪個民間疫苗公司可以有這個待遇？」
李彥秀指出，官員幫高端開了「免疫橋接」的綠燈，讓1.5期的高端開快車，提前拿到要做完三期臨床才能獲得的EUA，補件時更以第四期（施打）數據，頂替第三期臨床試驗；但直到現在，高端都沒有被世界衛生組織（WHO）認證，打高端的民眾無法直接入境美國、日本等絕大多數國家。李彥秀更質問衛福部、疾管署，如果以後高端還是拿不到國際合格認證，哪位官員要出來負責？
李彥秀說，高端無法取得國際認證，竟還要去告別人，「所以我們要捍衛陳宜民、王任賢兩位專家的專業與科學精神，請高端公司不要淪為濫訴的笑柄」；高端要告「反高端騎士」前，請先拿出國際認證，與其浪費司法資源，不如將提告這些「正義之士」的時間與成本，好好花在完整的三期臨床實驗。她並說，高端還曾讓股價劇烈起伏6至8倍，更是受外界炒作股價質疑，人民對高端提出各種質疑是很合理的。
洪孟楷則指出，如今有170萬劑、約3分之1高端要被銷毀，人民對官員護航高端的過程並不健忘；在2021年8月3日陳時中曾強調，「做蛋糕都有可能失敗，更何況疫苗是高科技產品，所以放行廠商先量產，再一步一步查」，但高端不是蛋糕，是打進人體內的疫苗，「居然衛福部長為高端，說出這麼草率的話」。
此外，洪孟楷也點名預防接種小組召集人李秉穎，曾多次對外發言偏坦高端，包含2021年6月25日當國產疫苗第一次EUA審查前夕，被爆出專家會議有半數委員遭到替換時，李曾提出辯護；其次，國民黨前主席江啟臣在2021年7月20日告陳時中、食藥署長吳秀梅「違法圖利高端公司」時，李秉穎卻說「圖利廠商本來就是天經地義的事」。
對於陳建仁曾以專家的立場，誇讚「高端疫苗是一個很高端的疫苗，台灣疫情控制很好」，洪孟楷也反問，「那為何WHO不承認？日本也不承認？難道只是它的名字取得好？陳健仁為什麼不告訴國人，高端沒有進行三期人體實驗，沒有國際合格認證呢？」賴清德在2021年1月17日參訪生技公司時曾說，面對疫情侵襲，台灣一定要走出自己的路，盼能夠打造疫苗的護國神山，「我們不反對支持國產疫苗，但你要做完三期認証、符合認證規範，取得國際認證才可以」。
洪孟楷說，2021年7月22日蔡英文曾在推特寫下「在成功進行功效和安全性測試後，台灣衛福部已授權高端（Medigen）新冠疫苗用於緊急使用。我們希望這款疫苗能造福台灣人民和全世界」；但洪孟楷正告蔡總統，如今全世界沒有一個國家被高端照顧到，全世界只有中華民國政府採購高端疫苗。
洪孟楷也指出，民進黨立委吳思瑤打完高端，曾在臉書上演「飢餓遊戲」，宣稱吃飯都能吃三碗，「打高端好棒棒！但你沒有告訴民眾，高端沒有做三期，打高端是無法出國的！」洪孟楷進一步說，某電台主持人，在去年7月19日高端疫苗正式取得國內專案製造許可時，還開心表示「高端過關！我可以打疫苗了！當初放棄台北市莫德納預約是正確的！」陳時中也說要和這位主持人相約一起去打疫苗，兩人一搭一唱，這太看輕人民智慧了，「你們都沒有告訴民眾，高端是沒有通過國際認證的疫苗，大多數國家不可能承認它」。