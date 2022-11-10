周曉涵親密照不怕太太看　周孝安：我們夠熟

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周曉涵透露劇情很辛辣，目前兩人拍過吻戲了，劇本上「開房間」的戲分還沒拍到，為戲披過5次婚紗的周曉涵，提到過往每次穿婚紗，不是在大結局，就是被逃婚，她笑說：「《加油喜事》第一集就是婚禮，開場很美，還有，我終於結成婚了。」周孝安也保證不會再發生編劇賜死風波，安慰周曉涵：「我不會突然死掉。」
眾人好奇年輕演員和陳亞蘭合作的感想，拿到金鐘視帝後，周曉涵都暱稱陳亞蘭「四弟」，突如其來的發言令大家一頭霧水，周孝安跳出來解釋，因為家中有三兄弟鄒承恩、周孝安、劉育仁，得到金鐘獎男主角的媽媽陳亞蘭，就變成老四。護花的貼心舉動引來周曉涵甜喊：「謝謝老公。」
劇中飾演牛肉麵店老闆娘的楊晴，用好手藝吸引洪都拉斯、鄒承恩父子檔成為店中常客，對於她與鄒承恩在劇中是否有感情線，楊晴調皮地說：「鎖定播出就會知道囉。」楊晴也聊到常聽到其他演員分享與陳亞蘭、王彩樺拍戲受益良多，讓她十分羨慕，更期待之後能有機會跟兩位媽媽對戲。
戲裡與周曉涵同為王彩樺女兒的臧芮軒，將自己當成姊姊的守護者，還嗆姊夫周孝安：「不准欺負姊姊。」戲外自稱有「媽媽病」，很喜歡照顧別人。劇中，臧芮軒和劉育仁都是家中老么，同樣都有點叛逆、熱愛咖啡，古靈精怪的兩人，之後是否會有互動也令人好奇。