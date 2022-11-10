周曉涵親密照不怕太太看　周孝安：我們夠熟

▲周曉涵（左）、周孝安在《加油喜事》的甜蜜劇照不怕陳天仁看。（圖／TVBS）
▲周曉涵（左）、周孝安在《加油喜事》的甜蜜劇照不怕陳天仁看。（圖／TVBS）

記者羅凌筠/台北報導

2022-11-10 18:03:52

周曉涵、周孝安在TVBS八點檔《加油喜事》湊對，問周孝安若在社群網站放甜蜜劇照宣傳，太太陳天仁會不會介意？周孝安說：「家庭不會受影響，因為太太跟曉涵是好朋友。」先前宥勝把周曉涵照片當桌布惹怒太太，周孝安說：「這個事我不會做，我們已經夠熟，不需要用這個建立默契。」周曉涵也替宥勝緩頰：「宥勝也是想趕快入戲。」

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周孝安隔《獅子王強大》5年後再續周曉涵情緣，曾因傳過緋聞而遲疑嗎？他說：「我主動跟曉涵聯絡，聽說我們又被湊對，我的立場是現在有自己家庭，勢必不會有那麼多曖昧宣傳點，沒有空間操作感情火花，我比較擔心曉涵的部分，我演這個角色對她不會加分。」

▲左起臧芮軒、楊晴、周曉涵、周孝安、鄒承恩、劉育仁出席《加油喜事》記者會。（圖／TVBS）
▲左起臧芮軒、楊晴、周曉涵、周孝安、鄒承恩、劉育仁出席《加油喜事》記者會。（圖／TVBS）
周曉涵透露劇情很辛辣，目前兩人拍過吻戲了，劇本上「開房間」的戲分還沒拍到，為戲披過5次婚紗的周曉涵，提到過往每次穿婚紗，不是在大結局，就是被逃婚，她笑說：「《加油喜事》第一集就是婚禮，開場很美，還有，我終於結成婚了。」周孝安也保證不會再發生編劇賜死風波，安慰周曉涵：「我不會突然死掉。」

眾人好奇年輕演員和陳亞蘭合作的感想，拿到金鐘視帝後，周曉涵都暱稱陳亞蘭「四弟」，突如其來的發言令大家一頭霧水，周孝安跳出來解釋，因為家中有三兄弟鄒承恩、周孝安、劉育仁，得到金鐘獎男主角的媽媽陳亞蘭，就變成老四。護花的貼心舉動引來周曉涵甜喊：「謝謝老公。」

▲臧芮軒（左）在《加油喜事》是周曉涵（中）守護者。（圖／TVBS）
▲臧芮軒（左）在《加油喜事》是周曉涵（中）守護者。（圖／TVBS）
劇中飾演牛肉麵店老闆娘的楊晴，用好手藝吸引洪都拉斯、鄒承恩父子檔成為店中常客，對於她與鄒承恩在劇中是否有感情線，楊晴調皮地說：「鎖定播出就會知道囉。」楊晴也聊到常聽到其他演員分享與陳亞蘭、王彩樺拍戲受益良多，讓她十分羨慕，更期待之後能有機會跟兩位媽媽對戲。 

戲裡與周曉涵同為王彩樺女兒的臧芮軒，將自己當成姊姊的守護者，還嗆姊夫周孝安：「不准欺負姊姊。」戲外自稱有「媽媽病」，很喜歡照顧別人。劇中，臧芮軒和劉育仁都是家中老么，同樣都有點叛逆、熱愛咖啡，古靈精怪的兩人，之後是否會有互動也令人好奇。 
 

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