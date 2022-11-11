菸害防制法修法卡關　選舉成最大變因？民調會說話

針對目前《菸害防制法》修法草案，召委林為洲也在上個月28號，召開第一次的黨團協商，各黨委員針對草案內容提出彼此看法，其中比較明確在各黨團間取得共識的，是針對電子煙希望全面禁止使用，但是針對菸品定義、加熱菸開放與否，以及加熱菸的相關載具管理等，目前各黨立委意見眾多，尚無一致共識。





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而各界如此關注《菸害防制法》修法進程，最大的原因莫過於此法已經超過15年未修訂，面對新興菸品興起，市場卻呈現無法可管的亂象，明顯與時代脫節、不合時宜，導致新興菸品不僅來源、使用者無法管控，政府也沒有相關稅收收入，種種原因讓各界希望能盡速修法通過，召委林為洲也承諾會盡速排程第二次的黨團協商，希望盡早取得黨團修法共識，管制新興菸品市場亂象。





《NOWnews今日新聞》也時刻關注《菸害防制法》修法此重要議題，針對外界質疑，目前修法卡關與選舉在即，大有相關，特別發起相關民調，希望了解民眾對於《菸害防制法》修正草案的看法。





另外針對衛福部認為加熱菸符合國際衛生組織WHO對菸品的定義，以及全面禁止可不可以解決民眾使用加熱菸現象、專供新興菸品使用的電子機器載具，就是俗稱的加熱器，是否算是菸品等重點議題，也在這次民調題目中，希望全方位反映民意，讓修法案不僅合時宜，也更貼近民情。



