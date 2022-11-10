大圳之路健走活動　樂天啦啦隊女孩來助陣

我是廣告 請繼續往下閱讀
交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處處長徐振能表示，西拉雅國家風景區是全台灣第二大的風景區，山海圳國家級綠道是臺灣第一條以「綠道」（Greenway）為名的長距離步道包含「內海之路」、「大圳之路」、「原鄉之路」與「聖山之路」四大主題，串聯起不同的體驗路線。從海拔0M到3,952M，總長177公里，串連的不只是山海之間的各個鄉鎮與部落，還有台灣四百年來的風土民情。而「大圳之路」正好坐落在我們西拉雅國家風景區管理處的轄區內，這次以健走的方式邀請大家一起來感受最親民、最悠閒的大圳之路（烏山頭－茄拔天后宮，綠道編碼MSTW07），從烏山頭水庫為起點出發，轉導水路行經日治時期八田與一所建的「曾文橋新舊渡槽」、「渡仔頭溪渡槽」及「官田溪渡槽」三大渡槽橋，再沿著嘉南大圳南幹線來到善化茄拔天后宮。
而健走活動也特別邀請中華職棒樂天桃猿隊球星、啦啦隊樂天女孩到現場助陣，健走途中設置了20個QR code掃碼答題，只要完成10題就可以回到烏山頭領取活動特別設計的獎章。
這次大圳之路的獎章特別以3年來設計，只要連續3年報名且完成活動就可以蒐集到我們轄區內「山海圳路線」的完整獎章，相當具有紀念價值。
12月3日當天上午除了大圳之路健走活動，在烏山頭風景區舉辦有西拉雅市集、舞台展演、水庫導覽，重磅邀請到氣勢磅礡、鼓動心弦的「十鼓擊樂團」前來演出，更特別推出「十麵埋福」品嚐體驗，由臺南在地農特產製成的麵食（包含菱角麵、芝麻麵、竹炭麵、葛鬱金麵…等）讓大家品嚐。12月4日西拉雅市集則會移師到官田遊客中心大草原舉辦，現場還有吉祥物見面會、民歌演唱、互動遊戲體驗。