「脂肪胰」是什麼？無聲殺手盛行率恐30% 當心癌王上身
胰臟在人體的後腹腔位置，前方有器官擋住讓超音波難以穿透，因此當胰臟生病時通常難以第一時間察覺，民眾更需要透過日常保健來遠離危險因子。近年來死亡率超高、號稱「癌王」胰臟癌備受關注，包括蘋果電腦創辦人賈伯斯、藝人巴戈以及體育主播傅達仁都因胰臟癌而過世，但醫學界如今更開始關注「脂肪胰」問題，一旦有脂肪胰未來產生糖尿病、心血管疾病的風險也跟著隨之上升，甚至有洗腎、心血管疾變等風險，尤其是BMI超過35的人，不僅有脂肪胰的問題，導致胰臟癌症風險更是高達46％，因此遠離菸酒還有肥胖，都能有效減少胰臟患病風險。
一般人經常聽到「脂肪肝」，卻比較少知道「脂肪胰」。聯安預防醫學機構超音波室主任楊建華醫師表示，脂肪胰是近幾年醫學界關注的焦點，與代謝症候群有高度相關性，脂肪胰形成的原因與脂肪肝相似，當人體攝取過多熱量時，將多餘脂肪儲存起來，若推積在脂肪細胞以外的地方，在臟器時就會變成「異位脂肪」，導致脂肪肝、脂肪胰。脂肪胰可怕之處在於，並不會有立即明顯的症狀，而是在生活中一點一滴影響身體，當胰臟的脂肪堆積超過5%以上，會讓胰臟細胞開始受損，導致胰島素分泌減少，進而提高代謝症候群風險，恐有糖尿病、心血管問題，嚴重導致洗腎、腦中風、心肌梗塞、腦血管病變等，如果都沒有處理，甚至可成惡化為胰臟癌。
脂肪胰與脂肪癌同樣難察覺，過去民眾對於脂肪胰的認知度低，恐怕正是因舊式超音波穿透度差，難以精準看到在後腹腔的胰臟，但隨著超音波儀器進步，脂肪胰被發現的機會提高，醫界開始關注脂肪胰的健康議題，根據台大健檢中心研究數據就顯示，脂肪胰在健檢人口盛行率約16%，但因健檢民眾多數為較注重健康或年輕族群居多，因此推估脂肪胰真正盛行率可能高達30％，和脂肪肝比例相當。
楊建華提醒，想要避免脂肪胰找上門，最簡單的指標就是避免肥胖，控制三餐、減少體重，尤其是BMI超過35的人，不僅有脂肪胰的問題，導致胰臟癌症風險更是高達46％，不過不光是肥胖者需要多加注意，若是體態偏瘦，但攝取過多精緻糖份、甜食、酒、糖尿病家家族史的人都要改善飲食習慣，避免胰臟疾病找上門，一旦發現自身有脂肪胰的可能，建議每3-6個月就要追蹤血糖、血壓、血脂變化，並且建議超過50歲、有胰臟癌、糖尿病家族病史的民眾，定期對胰臟做深入的檢查，好好保護胰臟健康。