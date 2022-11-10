鬼鬼「靠一招」敬業揣摩女優！自爆不邀《營業中》來看

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吳映潔就透露自己為了拍攝此段，每天晚上都會看A片來研究女優的表情、動作跟叫聲，笑說現在想起來覺得那時候的生活很特別，伴著女優的聲音入睡。也因為電影中需要演繹AV女優叫聲的聲音表演，很感謝是跟夏于喬一起拍攝，有人陪伴一起叫，才不會很尷尬。周美豫導演則稱讚兩人非常敬業，不管是演出AV女優或是摔角選手，都想要做到最好，突破形象的演出呈現的效果也非常驚豔。
被問及演出大尺度的內容是否會害羞？吳映潔表示，對這樣的題材不會抗拒，因為覺得非常有趣，第一場拍攝時會有點尷尬，但是頭過身就過！夏于喬則表示對於真實的裸露不會害怕，因為在開拍前就調適好自己的心情，認為裸露跟肢體碰觸是工作之一。周美豫導演也透露對兩位演員非常感謝，其實初期選角過程不太順利，因為這樣的題材要接演這樣的電影滿大膽的，很幸運能夠邀請到夏于喬與吳映潔願意為故事付出。
而電影對於夏于喬來說，雖是首度挑戰大尺度拍攝，但她提及自己在拍攝時就是想著要做到最好，沒有想太多，夏于喬笑說：「沒想到完成拍攝後，經紀人才告訴我說，她感到很害羞與尷尬，那代表我表現得還不錯啊！」近日劇組在抖音曝光一支夏于喬角色宣傳短影音，突破百萬人觀看紀錄，被讚「叫出新高度」，有趣的是，鬼鬼談到會不會邀請《嗨！營業中》的搭檔來看時，她則笑說完全沒邀請，就怕尷尬，更說營業中的哥哥們，看完預告後一直在笑她。《女優，摔吧！》將在11月25日全台上映。（編輯：詹鎰睿）
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