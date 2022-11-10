高球／吃止痛藥上陣　曾雅妮掙扎單日吞兩柏忌、一雙柏忌

我是廣告 請繼續往下閱讀
前球后曾雅妮第二輪成績略有起色，兩柏忌、一雙柏忌76桿，兩輪累計正12桿的156桿，暫時並列40名，也順利擠進第三輪決賽。
南一球場今天依舊晴空朗朗，但十足的碼數與刁鑽的果嶺還是十足的嚴苛考驗。賺桿難，花桿卻很容易。甫從美國塔爾薩大學畢業、上個月才轉入職業的曾彩晴，今天延續昨天的一貫球風，賺得多也花得多。第一洞一下場就吞下柏忌，但第二洞立刻賺了回來。接下來也是維持這樣的節奏，有賺有賠，最終繳出五鳥五柏忌的72桿，以兩輪143桿取得一桿領先優勢。極有機會在她職業生涯的處女秀，就抱回首座冠軍盃。
曾彩晴表示，今天的表現蠻普通的，雖然賺了不少桿，但失誤也太多了。「開球還不錯，一些博蒂推桿推得也不錯，但最主要的是接桿距離沒算好，很多球落上果嶺後都彈出去，掉在難切的球位，也無法一切一推。」曾彩晴說。「明天就專注在自己身上，好好處理每一球，多賺博蒂少花桿！」
原本在打完17洞以負1桿和曾彩晴並列領先的黃靖，最後一洞和昨天一樣又吞下柏忌，最終繳出兩鳥三柏忌的73桿，兩輪144桿獨居第二。「第18洞開球到左邊去，但第二桿用五號木桿打個低低的左弧球，打得不錯，也落在我要的位置上。只可惜切球力量沒給足，剩下的12呎推桿又沒能推進。」黃靖說。「今天的開球沒那麼好，常常會左曲多了些，但還是都能進攻。推桿速度也沒掌握住，常常推短，這部分比較可惜。把這些修正一下，明天就好了！」
對於明天僅落後一桿，黃靖笑說追人家總比被人家追的感覺好。但她強調，這只是一場比賽，不會想太多。「當然想打好，但不會施加自己額外的壓力，放輕鬆去打！」黃靖說道。
同樣於今年從NCAA名校亞利桑那大學畢業的張雅淳，次輪在心態上大幅修正，繳出四鳥兩柏忌的70桿，以兩輪145桿躍居第三，僅落後領先者兩桿。她表示南一球場很難打，要很有耐心一桿一桿好好處理。開球的落點要放對，否則很容易吞柏忌；推桿的路線也不好判讀，所以她這兩天都很依賴桿弟的建議。「昨天打到後面很沒信心，因為有些果嶺會噴，有些會停，所以進攻果嶺與切球都會有點猶豫。」張雅淳說。「後來練球時黃靖姐跟我說，別想那麼多，把自己該做的做好就好，抓好自己要的落點，執行好，球會噴或會停並不是我們所能控制的。今天我就照這樣做，對自己的表現也滿意多了。」
至於前來衛冕的洪玉霖，今天先盛後衰，打完前12洞一度以負2桿單獨領先，但剩下的六個洞吞了四個柏忌，最終僅打出74桿，累計146桿暫居第四。賽後她對自己的成績非常不滿意，潸然淚下。洪玉霖表示，其實覺得自己狀況還不錯，紅字應該沒問題，但打回來卻是正2，所以有點難過。「也沒發生什麼大失誤，後面就是推桿收不起來，不管是救帕或博蒂。有些球覺得推得很好，但就是沒有照意思走。」洪玉霖表示。「今天的鐵桿沒那麼準，推桿沒昨天好，回去練習檢討一下，明天打出自己的水準就好了！」
最多球迷跟隨看球的前球后曾雅妮，今天的身體狀況略微好轉，不聽話的右髖部與右腿撐了13洞才開始疼痛。她前九一柏忌37桿，後九一柏忌一雙柏忌，76桿作收。雅妮表示昨天休息較為充足，今天又吃了止痛藥上場，也比較抓得住在疼痛時該怎麼打的感覺，把重心穩住，所以打出的球有好一些。「當然打到後來腳還是不舒服，但我還是有好好地處理每一桿，努力地把18洞打完。」曾雅妮說道。