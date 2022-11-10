「魔獸」霍華德來了！ 破百名球迷熱情接機

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Howard身高208公分、體重120公斤，曾奪得5次籃板王、2次阻攻王，並拿下3次年度最佳防守球員(DPOY)，在巔峰時期曾帶領奧蘭多魔術闖進總冠軍賽，在2019-20賽季也隨湖人拿到總冠軍。
36歲的Dwight Howard是2004年NBA選秀狀元，是第二位來台打球的NBA狀元，但他生涯在NBA共出賽1242場，則是台灣籃壇第一，被譽為是史上最大咖洋將，當之無愧。
Howard即將在12月於台灣過生日，即使年紀不小，但上季在NBA仍是主力球員，在湖人出賽60場，有27場是先發，平均上場時間僅有16分鐘左右的情況下，場均仍有6.2分5.9籃板的數據，投籃命中率為61%，相當高效。
雲豹總經理蘇翊傑透露，Howard月薪超過20萬美元，也確定打滿本季，這意味著雲豹至少要負擔他6個月的薪水。上賽季NBA待超過十年的球員底薪約為264.2萬(8442萬)，也就是說雲豹「至少」會給出大概這個價位一半的數字。
挾著「魔獸旋風」Howard，桃園雲豹主場門票幾乎可用「秒殺」形容，目前已經一票難求，甚至傳出黃牛票已經飆漲約6倍，盛況空前，且15000名滿場球迷，也確定寫下台灣職業籃壇單場最多售票數字。