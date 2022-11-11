郭靜純憶「親弟意外過世」悲喊六親緣薄！合體何篤霖哭了

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郭靜純聽著聽著，便自以為是非常棒的稱讚，「直接『養成』了獨立自主的人設，於是開始報喜不報憂的人生」，但這樣的人設「真的一點都不酷」，「也沒什麼了不起，因為一路走來的跌跌撞撞，坑坑窪窪，弄的滿身傷，痛哭流淚也是關起門來自己療癒，我從不跟父母訴苦求救」。
郭靜純說，然而，父親在她國中因病去世，10年前母親也突然離世，就連唯一的弟弟，也在去年意外過世，「我意識到從小就被養成的獨立自主，原來就是『六親緣薄』，好在我早已習慣早已練習好孤獨寂寞的人生。內心有多強大，改變的力量就有多大！自己面對現實中的挫折與困難時，只能第一時間立馬判斷做出決定，所以我很『急、躁』，很難優雅從容」。
但她仍非常感謝上天讓她一路走來總能撥雲見日，總賜予她能不斷開窗的機會，「我會懺悔我有自省能力，會試著讓自己變得更柔軟，人生的下半場繼續獨立堅強…每次看到這張全家福照片，很自然浮現電影動畫照片中的人物依序化為煙消散了的感傷…」。
此外，郭靜純也PO出到溫哥華機場接機的影片，只見她一看到好友何篤霖，先是開心大叫，沒幾秒鐘便忍不住情緒，開始掉淚，而何篤霖也馬上給她一個大擁抱，感人畫面也讓網友紛紛直呼「兄妹情深，好感人喔！終於可以好好聚聚了喔！祝開心順心」、「見面感動到哭了，害我也哭了」、「有一種友誼叫何篤霖與郭靜純」、「接機畫面真是溫馨感人，開心兄妹經過三年後，再度合體演出期待你們的直播分享」。（編輯：郭佩蓉）