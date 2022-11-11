郭靜純憶「親弟意外過世」悲喊六親緣薄！合體何篤霖哭了

▲女星郭靜純看到3年沒見的好友何篤霖，激動地落淚。（圖／翻攝自郭靜純臉書）
▲女星郭靜純看到3年沒見的好友何篤霖，激動地落淚。（圖／翻攝自郭靜純臉書）

娛樂中心／綜合報導

2022-11-11 10:35:512022-11-11 10:37:33

女星郭靜純和何篤霖一同主持節目《命運好好玩》近15年，在2019年卸下主持棒，舉家移民加拿大，漸漸淡出演藝圈。而她近日卻透露，唯一的弟弟竟意外過世，讓她悲喊「六親緣薄」；此外，何篤霖到加拿大找她，她看到許久未見的好友也當場爆哭，讓大批網友心疼不已。

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▲女星郭靜純主持節目《命運好好玩》近15年，在2019年卸下主持棒，舉家移民加拿大。（圖／翻攝自郭靜純臉書）
▲女星郭靜純主持節目《命運好好玩》近15年，在2019年卸下主持棒，舉家移民加拿大。（圖／翻攝自郭靜純臉書）
郭靜純9日在臉書發文，表示「命運好好玩？命運不好玩？命運總是如此殘酷？都對！ 這就是人生… 只要還能呼吸這些都要面對」，從她小時候有記憶以來，父母跟所有人介紹她的開場白都一定有這句「她很獨立、很勇敢」，接著所有大人也都會回應「這樣很好啊」。

郭靜純聽著聽著，便自以為是非常棒的稱讚，「直接『養成』了獨立自主的人設，於是開始報喜不報憂的人生」，但這樣的人設「真的一點都不酷」，「也沒什麼了不起，因為一路走來的跌跌撞撞，坑坑窪窪，弄的滿身傷，痛哭流淚也是關起門來自己療癒，我從不跟父母訴苦求救」。

郭靜純說，然而，父親在她國中因病去世，10年前母親也突然離世，就連唯一的弟弟，也在去年意外過世，「我意識到從小就被養成的獨立自主，原來就是『六親緣薄』，好在我早已習慣早已練習好孤獨寂寞的人生。內心有多強大，改變的力量就有多大！自己面對現實中的挫折與困難時，只能第一時間立馬判斷做出決定，所以我很『急、躁』，很難優雅從容」。

▲女星郭靜純在臉書PO出全家福照。（圖／翻攝自郭靜純臉書）
▲女星郭靜純在臉書PO出全家福照。（圖／翻攝自郭靜純臉書）
但她仍非常感謝上天讓她一路走來總能撥雲見日，總賜予她能不斷開窗的機會，「我會懺悔我有自省能力，會試著讓自己變得更柔軟，人生的下半場繼續獨立堅強…每次看到這張全家福照片，很自然浮現電影動畫照片中的人物依序化為煙消散了的感傷…」。

此外，郭靜純也PO出到溫哥華機場接機的影片，只見她一看到好友何篤霖，先是開心大叫，沒幾秒鐘便忍不住情緒，開始掉淚，而何篤霖也馬上給她一個大擁抱，感人畫面也讓網友紛紛直呼「兄妹情深，好感人喔！終於可以好好聚聚了喔！祝開心順心」、「見面感動到哭了，害我也哭了」、「有一種友誼叫何篤霖與郭靜純」、「接機畫面真是溫馨感人，開心兄妹經過三年後，再度合體演出期待你們的直播分享」。（編輯：郭佩蓉）

▲郭靜純到機場接何篤霖，興奮心情藏不住。（圖／翻攝自郭靜純臉書）
▲郭靜純到機場接何篤霖，興奮心情藏不住。（圖／翻攝自郭靜純臉書）
▲郭靜純難掩激動情緒，忍不住落淚，好友何篤霖也給她一個大擁抱。（圖／翻攝自郭靜純臉書）
▲郭靜純難掩激動情緒，忍不住落淚，好友何篤霖也給她一個大擁抱。（圖／翻攝自郭靜純臉書）
 

 


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