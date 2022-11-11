推特明年恐破產？收購案嚇跑廣告商　馬斯克怒禁居家辦公

我是廣告 請繼續往下閱讀
馬斯克近日曾表示，廣告商撤離推特，讓推特每天損失超過400萬美元（約台幣1.25億元）。在10日時，馬斯克首次向推特員工發表談話，指出公司需要緊急推動每月7.99美元的「藍勾勾」訂閱服務，希望願意付錢的用戶可以彌補廣告主的流失。
馬斯克同時告訴員工，「推特辦公室提供免費食物和其他福利的日子已經結束」。在前一天，馬斯克首封寄給員工的電子郵件，就已經率先警告員工。
在該電子郵件中，馬斯克表示公司不再容許遠距辦公，員工都必須返回辦公室，並且每週至少在辦公室工作40小時。新的規定立即生效，未來若有推特員工提出豁免申請，將由馬斯克親自審查以及批准。
馬斯克指出，「推特要邁向成功的道路時十分艱鉅的，需要大量的工作才能完成。」並表示希望未來推特一半的收入來自訂閱收費，並指出若是沒有良好的用戶訂閱收入，集團將無法生存下去。
另外，馬斯克在月初時就決定取消推特員工的「休息日」（days of rest），這是推特前CEO暨共同創辦人傑克·多西（Jack Dorsey）在2020年疫情爆發時，希望避免員工過勞而鼓勵大家每週挑1天沒有會議的日子放假。《彭博社》報導指出，此舉再次表明，馬斯克對推特現有的工作文化感到不耐煩。
馬斯克的領導風格與推特過去公司文化大相徑庭，包括特斯拉以及太空科技探索公司（SpaceX）等公司，皆以嚴苛的工作時長著名，以達成馬斯克崇高的目標。過去馬斯克自己也曾在特斯拉工廠地板過夜，並且每週工作120小時。
在馬斯克接管推特之後，推特也開始出現類似跡象，有員工延後下班時間，甚至有管理層人員也選擇在辦公室過夜，來達成馬斯克工作上的要求。