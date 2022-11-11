推特明年恐破產？收購案嚇跑廣告商　馬斯克怒禁居家辦公

▲馬斯克接管推特之後，隨即大行改革。（圖／美聯社／達志影像）
▲馬斯克接管推特之後，隨即大行改革。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

2022-11-11 11:49:392022-11-11 11:52:38

世界首富、特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克（Elon Musk）完成440億美元收購案，成功入主推特之後，隨即大型改革，不僅在用戶使用上，將「藍勾勾」認證改為每月8美元的訂閱制度，更讓推特人事出現大地震。馬斯克裁撤大半推特員工、高階主管，10日時表示，推特可能將面臨破產危機，並宣布取消居家辦公，要求員工每週進辦公室40小時，新規立即生效。

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綜合《彭博社》、《衛報》等外媒報導，在馬斯克以440億美元完成推特收購案之後，這兩週以來廣告商開始遠離推特，導致推特的收入大幅下降。推特每年超過50億美元收入大部分都是來自廣告。

馬斯克近日曾表示，廣告商撤離推特，讓推特每天損失超過400萬美元（約台幣1.25億元）。在10日時，馬斯克首次向推特員工發表談話，指出公司需要緊急推動每月7.99美元的「藍勾勾」訂閱服務，希望願意付錢的用戶可以彌補廣告主的流失。

馬斯克同時告訴員工，「推特辦公室提供免費食物和其他福利的日子已經結束」。在前一天，馬斯克首封寄給員工的電子郵件，就已經率先警告員工。

在該電子郵件中，馬斯克表示公司不再容許遠距辦公，員工都必須返回辦公室，並且每週至少在辦公室工作40小時。新的規定立即生效，未來若有推特員工提出豁免申請，將由馬斯克親自審查以及批准。

馬斯克指出，「推特要邁向成功的道路時十分艱鉅的，需要大量的工作才能完成。」並表示希望未來推特一半的收入來自訂閱收費，並指出若是沒有良好的用戶訂閱收入，集團將無法生存下去。

另外，馬斯克在月初時就決定取消推特員工的「休息日」（days of rest），這是推特前CEO暨共同創辦人傑克·多西（Jack Dorsey）在2020年疫情爆發時，希望避免員工過勞而鼓勵大家每週挑1天沒有會議的日子放假。《彭博社》報導指出，此舉再次表明，馬斯克對推特現有的工作文化感到不耐煩。

馬斯克的領導風格與推特過去公司文化大相徑庭，包括特斯拉以及太空科技探索公司（SpaceX）等公司，皆以嚴苛的工作時長著名，以達成馬斯克崇高的目標。過去馬斯克自己也曾在特斯拉工廠地板過夜，並且每週工作120小時。

在馬斯克接管推特之後，推特也開始出現類似跡象，有員工延後下班時間，甚至有管理層人員也選擇在辦公室過夜，來達成馬斯克工作上的要求。

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