《黑豹2》上映！手遊《MARVEL未來之戰》推瓦干達新內容
漫威影業（Marvel）近日在全球上映第四階段最終大作《黑豹 2：瓦干達萬歲》，將近3小時的片長讓影迷們看得過癮，而在劇場外，由網石集團（Netmarble Corporation）發表的熱門RPG手機遊戲《MARVEL 未來之戰》，也為了歡慶電影上線，創作發想來自該電影的嶄新內容。即日起，玩家可體驗全新加入的角色、制服、漫畫卡組與升階等眾多內容。
官方表示，本次最新遊戲更新發想自漫威影業《黑豹 2：瓦干達萬歲》，加入全新角色「恩巴庫」，以及「舒莉」、「納摩」與「莉莉．威廉斯」3套全新制服。玩家可透過全新傳說戰鬥「海洋之怒」體驗電影主題與其中的英雄。此外，遊戲內新增1個嶄新漫畫卡組（1次可裝備5張漫畫卡），玩家可藉由設定屬性裝備不同卡組來體驗各種遊戲內容。
全新角色「納摩（T-4，具全新幫手技能）」與「舒莉（T-3，具全新終極技能）」現在都可以進行升階。而「鋼鐵心」與「月亮女孩」添加覺醒技能與潛力突破。同時，為了進一步提升整體遊戲體驗，官方改善「次元裂縫」的便利性，提供所有玩家享受。
《黑豹 2：瓦干達萬歲》已經在台灣上映，這次的續作不僅是對已逝演員「帝查拉」查德威克鮑斯曼的道別，片中也迎接許多新角色的到來，包括新低代的黑豹、全新的變種人「納摩」、鋼鐵心等等，9日搶先全美在台灣上映後，首日就以近1700萬的成績登上票房冠軍寶座，許多影迷也在觀看後留下眼淚，漫威將以《黑豹 2：瓦干達萬歲》結束第四階段，並在明年迎接第五階段的到來。