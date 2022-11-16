我是首投族／從韓粉到理性選民　男大生學會多元思考

▲首投族戴志定從昔日韓粉到立志成為理性選民，經歷盲從的黑歷史後，學會多元思考。（圖／戴志定提供）
▲首投族戴志定從昔日韓粉到立志成為理性選民，經歷盲從的黑歷史後，學會多元思考。（圖／戴志定提供）

記者李琦瑋／台北報導

2022-11-16 08:00:00

18歲公民權修憲複決綁九合一大選，將於今年11月26日舉行投票，設籍高雄市、正就讀高科大的戴志定接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，高中時被帶風向，沒做功課就盲目支持韓國瑜，還去參加造勢活動，感到相當後悔、視為人生「黑歷史」，如今握有選票，不僅會去行使公民權利，還會檢視候選人政見、聽取不同立場的意見，「立志要當理性選民」。

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戴志定說，身為首投族一定會去投票、參與國家大事，「有成年禮的感覺」，但身邊的首投族朋友對政治冷感，屬於「無事一身輕」的類型，覺得政治複雜、投給誰都一樣，自己每次想談論選舉，都會被潑冷水，但發生大事時，這些人又會不爽政府，讓他覺得很可惜。

「為何不用自己力量去改變？政治就是明知很難，也還是想嘗試改變。」他說，如果每個人都覺得少我一張票不會怎樣，但累積起來，影響程度是很大的。

對於高雄市長選情，他認為，尋求連任的陳其邁蠻穩的，自從前任市長韓國瑜落跑去選總統後，高雄市民對國民黨的觀感就不佳。他坦言，自己高中時，被同學帶風向，「感覺韓國瑜很厲害」，覺得支持韓國瑜「超屌、走在潮流上」，就盲目支持，還去參加造勢會被媒體拍到，被同學笑到現在，簡直是「黑歷史」，但當時風氣如此，很多人沒有認真思考。

他說，當初韓國瑜提出太平島開採石油的政見，但選後卻不承認、說謊、沒信用，才驚覺他是「空頭支票大王」，選前選後不一樣；對比陳其邁後來當市長，有明顯感覺到高雄市在進步，不論是輕軌建設、環境美化，高雄市越來越有國際城市的感覺。

戴志定表示，這次握有選票，得謹慎看待，過往經驗讓他學到，政治不該一窩蜂、不能輕易受別人影響，當聽到候選人提出的政見時，要去查證過去有沒有人提過、可不可行，建議上網查詢、詢問熱衷公共事務的朋友、蒐集長輩或街坊鄰居意見等，吸收多元觀點、聽聽不同立場的聲音，再來好好思考要投給誰。

他認為，「有黑歷史代表人會更進步」、知道如何成為理性選民，但他強調，分享這些經歷，並非指支持韓國瑜是錯的，而是提醒大家要深思熟慮、有理由的去支持一個人，選舉不該一窩蜂、盲目跟隨別人。

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