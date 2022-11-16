我是首投族／從韓粉到理性選民　男大生學會多元思考

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「為何不用自己力量去改變？政治就是明知很難，也還是想嘗試改變。」他說，如果每個人都覺得少我一張票不會怎樣，但累積起來，影響程度是很大的。
對於高雄市長選情，他認為，尋求連任的陳其邁蠻穩的，自從前任市長韓國瑜落跑去選總統後，高雄市民對國民黨的觀感就不佳。他坦言，自己高中時，被同學帶風向，「感覺韓國瑜很厲害」，覺得支持韓國瑜「超屌、走在潮流上」，就盲目支持，還去參加造勢會被媒體拍到，被同學笑到現在，簡直是「黑歷史」，但當時風氣如此，很多人沒有認真思考。
他說，當初韓國瑜提出太平島開採石油的政見，但選後卻不承認、說謊、沒信用，才驚覺他是「空頭支票大王」，選前選後不一樣；對比陳其邁後來當市長，有明顯感覺到高雄市在進步，不論是輕軌建設、環境美化，高雄市越來越有國際城市的感覺。
戴志定表示，這次握有選票，得謹慎看待，過往經驗讓他學到，政治不該一窩蜂、不能輕易受別人影響，當聽到候選人提出的政見時，要去查證過去有沒有人提過、可不可行，建議上網查詢、詢問熱衷公共事務的朋友、蒐集長輩或街坊鄰居意見等，吸收多元觀點、聽聽不同立場的聲音，再來好好思考要投給誰。
他認為，「有黑歷史代表人會更進步」、知道如何成為理性選民，但他強調，分享這些經歷，並非指支持韓國瑜是錯的，而是提醒大家要深思熟慮、有理由的去支持一個人，選舉不該一窩蜂、盲目跟隨別人。