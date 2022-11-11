席惟倫攜伴周予天甜蜜入場　「接許維恩捧花」曝結婚進度

▲蔡昌憲（後排左起）、廖允杰、周予天、曹佑寧和郭彥均，房思瑜（前排左起）、吳心緹、晏柔中和席惟倫，出席許維恩、王家梁婚禮。（圖／記者葉政勳攝）
▲蔡昌憲（後排左起）、廖允杰、周予天、曹佑寧和郭彥均，房思瑜（前排左起）、吳心緹、晏柔中和席惟倫，出席許維恩、王家梁婚禮。（圖／記者葉政勳攝）

記者侯家瑜/台北報導

2022-11-11 14:20:272022-11-11 15:37:35

許維恩、王家梁於今（11）日、女方41歲生日，早上11點11分，在萬豪酒店舉行婚禮。婚禮由聶雲擔任證婚人、蔡昌憲則是招待，還大陣仗邀請8對伴郎、伴娘，除了王家梁的青梅竹馬之外，也有他在《全明星2》的隊友們，包括曹佑寧、吳心緹、廖允杰、晏柔中、周予天、席惟倫和房思瑜，其中吳心緹和席惟倫同時接到許維恩丟的捧花，不過她們對於婚姻，似乎還沒有計畫。

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▲許維恩、王家梁與伴郎、伴娘團。（圖／記者葉政勳攝）
▲許維恩、王家梁與伴郎、伴娘團。（圖／記者葉政勳攝）
周予天、席惟倫去年被拍到在公園約會，至今仍未大方認愛，今天還搭檔同一組伴郎、伴娘，席惟倫甚至幸運接到捧花，不過她對於婚事四兩撥千金，表示自己並不急著結婚，而被問到「恰好」與周予天同一組進場，她先是不知所措，再解釋：「是維恩安排的，應該是身高差不多的關係吧！」否認是在預習婚禮，並以「我們是紅隊一家親」笑笑帶過，強調一起進場完全不會尷尬，因為大家都是朋友。另外與胡瓜兒子胡釋安傳緋聞的吳心緹，同樣接到捧花，被問到是否想婚，她堅定表示：「未來的某一天可能會想結婚，但不是近期的計畫。」

▲吳心緹（左）、席惟倫（右）同時接到捧花。（圖／記者侯家瑜攝）
▲吳心緹（左）、席惟倫（右）同時接到捧花。（圖／記者侯家瑜攝）
另外，擔任賓客的郭彥均，也忍不住出面爆料周予天在婚禮前的糗事，「他居然沒有帶皮鞋，本來還要穿運動鞋參加。」周予天解釋：「是當初在試衣服時，想說西裝是量身定做，以為整套都會給我們。」並感謝郭彥均在婚禮開始前20分鐘，緊急救援一雙皮鞋。


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