「台北雙星」正式啟動！台北西區新門戶　力拼2027年完工

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在台鐵、高鐵、機場捷運、台北捷運等六鐵共構的優勢下，台北雙星將成為國內外旅客到達台北的第一站。兩棟高度分別為289公尺和369公尺的塔樓，將重新定義台北市西區的城市天際線。55層高的C1塔樓為商業辦公空間，而74層高的D1塔樓包含商業辦公空間、星級飯店、景觀餐廳和觀景台，讓民眾可以360度觀賞台北市令人讚嘆的自然風光與城市景色。也會建構國際旅客對於台灣的全新印象。
台北雙星結合商業、藝術、休閒娛樂、餐飲、綠化公益空間的新型態聚集地，將台灣意象與世界頂尖品牌結合，經營項目涵蓋國際級商場、A級商辦、星級飯店、觀景台、城市美術展覽館及公益空間等六大亮點。台北捷運局預估，台北雙星開發完成後，將可提供1.6萬個就業機會，每年可創造上千億元以上的經濟產值。
此外，台北雙星也是台灣首座獲得三大認證的智慧綠能建築，並規劃了最大的市民公益空間，從外觀到內涵都兼具歷史文化傳承與未來科技進步的展現。六大亮點包括：
亮點1：新型態全客群購物中心
台北雙星購物中心為展現地標中心的企圖與氣度，將以零售×餐飲×娛樂×藝術×科技做為消費者體驗元素，攜手國內外頂尖招商、商場設計團隊，邀請世界頂級品牌進駐，成為台灣，甚至於世界頂尖的一站式商場。
亮點2：高端奢華星級飯店
台北雙星將擁有台北車站區域唯一高端奢華的星級飯店，精緻房型搭配宴會廳、泳池及芳療中心，遠眺台北市景一覽無遺；與機場捷運、台北捷運及雙鐵共構的優越地理位置，國際旅客可就地辦理CHECK-IN / OUT及行李托運，將是未來商務、旅遊客群首選。
亮點3：智慧科技打造超A級商辦
台北雙星是台灣第一座同時擁有LEED、EEWH和WELL三個綠建築認證的建築體，融合智慧科技建築系統，台北雙星將成為西區唯一超A級辦公大樓，辦公空間運用靈活，可同時享受各種便利公共服務及共享空間。
亮點4：360度天際線觀景台
作為台灣首座雙子星大樓，台北雙星觀景台位居台北市西區制高點，360度無障礙觀賞台北城市樣貌，遠眺七星山景觀軸線一覽無遺，以美食與美景創造視覺與味覺的雙享感動。
亮點5：城市美術展覽館
位於台北雙星D1的城市美術展覽館，場館面積達2500平方公尺，充分展示台北的城市美學與文化力量，同時透過藝術交流拓展台灣與國際跨域合作，策劃多元的藝術文化活動，運用藝術的力量，帶動城市生活品質，提供民眾親近藝術的場域，實踐「藝術即是生活」之理念。
亮點6：市民新生活場域：公益客廳與交六、交八廣場
台北雙星建築體周圍的公益戶外平台，以舒適友善的綠化開放環境，提供民眾全時段服務，腹地包含佔地多達2.5公頃交六及交八廣場、台北長廊與公益空間及展覽館設施，以獨特形式接近民眾的日常生活，成為全台北市民的新生活場域。