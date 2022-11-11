PChome雙11出現單筆132萬「閃靈刷手」　最高下單破300萬

我是廣告 請繼續往下閱讀
PChome 24h購物雙11正檔一開跑，根據平台後台觀察，出現百萬刷手，單一筆訂單高達132萬元，且單一會員帳號也在一天日下單超過300萬元，但礙於會員隱私，無法透露購買商品，但也能感受到消費者超狂買氣。
此外，PChome 24h購物也統計昨（10）日全站單日活動業績相較去年同期成長25％，晚間9點攜手LINE購物祭出2小時限定加碼，5%導購返點回饋刺激全台網友瘋狂下單，觀察加碼活動2小時內網站成交金額較去年同期激增近50%，期間吸引平日10倍之多的人次熱絡參與搶購，進一步觀察站上熱銷品類TOP 5為：通訊、食品保健、筆電、家電及數位周邊，其中電子票券異軍突起，也成解封後的熱銷黑馬。
蝦皮購物
蝦皮購物觀察，在活動開跑兩小時內迅速銷出破千萬件商品，相較平日銷售成長飆升11倍，再加上蝦皮購物「0元起免運券」、「商城85折券」的加持下，消費者在開跑初期即湧入站上並清空預備已久的購物車，開跑初期每秒售出將近5,000件商品。而品類銷售排行榜以「手機平板與周邊」、「家電用品」及「美妝保健」稱霸前三名。
同時觀察到11/11 0-2點最高消費的用戶已超過70萬元—購物清單包括iPhone 13 Pro Max、專業單眼相機鏡頭、變焦鏡組等，或許是為後續旅遊行程準備攝影裝備！消費力道最強勁的城市排行，以訂單數與業績買氣來看，「新北市」榮登含金量最高的城市，而「臺中市」緊追在後，台北市與桃園市則並列第三。
Yahoo
凌晨零點開跑後短短一小時內平台湧入流量為平日的2.5倍、銷量增10倍。在雙11優惠助攻下LV買家數暴增10倍，二手排隊款精品，像是要價53萬的愛馬仕超夯缺貨款「康康包」及約36萬的愛馬仕經典款「柏金包」皆瞬間被秒殺。因應年底3C換機潮，3C及家電品類業績量也較去年暴漲7倍。
11/11透過新版本Yahoo奇App「購回饋」購物結帳，即可享Yahoo奇摩購物中心全站商品強力加碼高達5%超贈點回饋！此外， Yahoo奇摩購物雙11將於11/12-11/20續推返場優惠，活動期間祭出「全站滿3,000元送300」、「購回饋3%超贈點」、「Yahoo聯名卡滿30,000元送5,000刷卡金」、「熱銷品1111元限時搶購」、「超級商城x萊爾富天天免運」
Momo購物
根據momo購物統計，凌晨活動開跑短短10分鐘，吸引的人潮即較去年同期成長逾2倍，在活動第一小時業績創下年增45%。而開跑第一時間消費者鎖定搶買3C家電、生活清潔、母嬰用品等。「11/11重磅大獎」正式現身，11/11擲出破百份的當日限定大獎，凡今(11)日於momo全通路不限金額下單，免登記就有機會成為「11份亞洲不設點雙人來回機票」或是「111份國內五星飯店住宿券」幸運得主之一。
momo更加碼11/11一日限定「11萬份美食好禮」，今(11)日累積消費滿1,111元即可於11/16指定時間登記拿好禮，包含達美樂披薩套餐、鮮茶道手搖新品(凍檸女爵/格格桔祥擇一兌換)、麥當勞蘋果派；以及超商取貨限定的7-ELEVEN門市取貨登記享御料小館x牛角炭火燒肉丼好康。