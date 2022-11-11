洪孟楷激動質詢遭打臉　蘇貞昌：你媽媽都不像你一樣

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蘇貞昌中間一度要回應，無奈表示「我要回應你又要打斷，這樣就講不清楚」、「你問我不給我回答，那你就自說自話」，洪孟楷則嗆聲，「我不知道，人在位總有下台的時候.......」；蘇貞昌接著表示，「不知道所以要我回答，不知道只有自說自話，就永遠不知道」、「你就不好好聽嘛」。
洪孟楷此時激動表示，蘇貞昌以為自己在和民代嗆聲，但民意代表是代表台灣2300萬人，其實就是在和台灣人民嗆聲，「不想讓你變成只有嗆聲院長的形象」；蘇貞昌再回應，「開玩笑，我從來沒有嗆聲，我好好回答，是你打斷」；洪孟楷再怒說，「如果你要講空話我就會跟你大小聲」。
此時蘇貞昌不滿表示，「哪一句是空話」；洪孟楷反問，「你哪一句話不是空話？」2人就此不斷跳針。
蘇貞昌批評，自己正在回答，「你卻打斷，又說我在說空話，每一次都亂講一通，你這種國會議員，沒有把質詢時間好好運用，是最浪費時間的」。
洪孟楷則回應，自己是人民選出來的立委，站在立法院、代表的是台灣民意，行政院長依法要受立法委員的質詢；蘇貞昌則回嗆，「立法委員我早就當過啦，你媽媽在質詢都不是這種態度」。
此時質詢時間到，議場麥克風已經消音，2人仍不斷「激動交換意見」，洪孟楷最後嗆，「我不會講你女兒，你也不要扯我媽媽，互相尊重」。