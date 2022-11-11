國安遇到高端就轉彎？蔣萬安辦曝：高端下架中資新聞稿

▲蔣萬安競選辦公室舉辦「敲中大會：只顧高端、不護國安—揭露高端疫苗採購涉違反政府採購法之國安規定」記者會。（圖／蔣萬安辦公室提供）
▲蔣萬安競選辦公室舉辦「敲中大會：只顧高端、不護國安—揭露高端疫苗採購涉違反政府採購法之國安規定」記者會。（圖／蔣萬安辦公室提供）

記者余祥／台北報導

2022-11-11 14:51:17

蔣萬安競選辦公室今（11）日舉辦「敲中大會：只顧高端、不護國安—揭露高端疫苗採購涉違反政府採購法之國安規定」記者會，發言人黃子哲抨擊，衛福部與中資丘以思生技公司簽約，究竟是高端知情不報，還是衛福部知情卻違法？國安遇到高端就轉彎？發言人李德維則發現，高端公司下架中資新聞稿，因涉及國安問題，要求陳時中、薛瑞元兩位部長講明白。

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黃子哲說，高端二期臨床試驗爆出委託丘以思生技顧問公司負責，而該公司早在去年4月就被上海締脈合併「已經是中資」，當時《美通社》就曾經報導，丘以思更在今年10月更名為康締亞Caidya，但關鍵在於衛福部在去年5月28日和高端簽約。

黃子哲表示，陳建仁曾說「高端疫苗是國安產業」「一定要扶植國家隊」，國安相關採購須遵守《採購法》相關規定，丘以思等同高端的分包廠商，又參與國安或機敏的臨床實驗資料，依法就要限制丘以思參與，「究竟是高端知情不報，還是衛福部知情卻違法簽約？」

黃子哲抨擊，衛福部長薛瑞元卻「公然說謊」，稱今年10月才看到兩家母公司宣布合併的報導發布；遇到國安問題，昔日「抗中保台」的民進黨集體噤聲，國安遇到高端就轉彎？台灣人民資料保護不了，蔡政府要怎麼抗中保台？與高端簽約的衛福部長陳時中所涉及的違失，應該調查及法辦，希望陳部長能負責到底。

「今天記者會不只敲陳時中，我們買一送一敲衛福部！」李德維說，高端公司新聞稿本在10月25日曾主動揭露丘以思公司的併購更名過程，但實際到高端官網，該篇新聞稿早已經被下架，衛福部必須說明，是否施壓高端？

李德維並說，自己今天直接離開立法院控訴，沒有所謂保護傘的問題，「不能接受衛福部事後想撇清責任，真以為高端下架中資新聞稿，就能船過水無痕？」涉及國安問題，要求陳時中、薛瑞元兩位部長講明白，不要呼嚨立法院、立委及媒體，「薛瑞元曾嗆我們兩人之中有一個人會抓去關，要被關的人是他（薛）」。

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