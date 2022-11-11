國安遇到高端就轉彎？蔣萬安辦曝：高端下架中資新聞稿

我是廣告 請繼續往下閱讀
黃子哲表示，陳建仁曾說「高端疫苗是國安產業」「一定要扶植國家隊」，國安相關採購須遵守《採購法》相關規定，丘以思等同高端的分包廠商，又參與國安或機敏的臨床實驗資料，依法就要限制丘以思參與，「究竟是高端知情不報，還是衛福部知情卻違法簽約？」
黃子哲抨擊，衛福部長薛瑞元卻「公然說謊」，稱今年10月才看到兩家母公司宣布合併的報導發布；遇到國安問題，昔日「抗中保台」的民進黨集體噤聲，國安遇到高端就轉彎？台灣人民資料保護不了，蔡政府要怎麼抗中保台？與高端簽約的衛福部長陳時中所涉及的違失，應該調查及法辦，希望陳部長能負責到底。
「今天記者會不只敲陳時中，我們買一送一敲衛福部！」李德維說，高端公司新聞稿本在10月25日曾主動揭露丘以思公司的併購更名過程，但實際到高端官網，該篇新聞稿早已經被下架，衛福部必須說明，是否施壓高端？
李德維並說，自己今天直接離開立法院控訴，沒有所謂保護傘的問題，「不能接受衛福部事後想撇清責任，真以為高端下架中資新聞稿，就能船過水無痕？」涉及國安問題，要求陳時中、薛瑞元兩位部長講明白，不要呼嚨立法院、立委及媒體，「薛瑞元曾嗆我們兩人之中有一個人會抓去關，要被關的人是他（薛）」。