《灌籃高手》電影版明年1/13上映！井上雄彥親曝片名巧思

▲《灌籃高手The First Slam Dunk》即將於2023年1月13日上映。（圖／台北双喜電影）
▲《灌籃高手The First Slam Dunk》即將於2023年1月13日上映。（圖／台北双喜電影）

記者鍾怡婷/綜合報導

2022-11-11 15:55:10

熱血少年魂的《灌籃高手》首度登上大螢幕，讓各國粉絲相當期待，前導預告在日本官方YouTude平台累積將近5百萬觀看次數。而發行商台北双喜電影今（11）日宣布，《灌籃高手The First Slam Dunk》台灣正式拍板1月13日上映，台版海報及前導預告皆已公開，井上雄彥也親自分享本次創作心路歷程，透露電影片名「The First」是希望帶粉絲找回最初的悸動

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▲《灌籃高手》電影版《THE FIRST SLAM DUNK》預告以赤木剛憲的灌籃做結尾。（圖／東映アニメーション公式YouTubeチャンネル YouTube）
▲《灌籃高手》電影版《THE FIRST SLAM DUNK》台版海報及前導預告皆已公開。（圖／東映アニメーション公式YouTubeチャンネル YouTube）
《灌籃高手The First Slam Dunk》電影煥然一新的畫風造成不小的討論度，創作相當龜毛的井上雄彥一手包辦原作、腳本、監督，對於劇情保密到家，許多人最初看到電影片名「The First」一直猜測到底有什麼意涵，井上本人在官網跟大家分享這次創作的心路歷程。

他表示著手製作電影相當多年，當時儘管連載結束，角色們依舊活在他的心中，隨著年紀增長對每個人物的各個角度都增加不同的觀感，因此想以全新視角來創作電影，賦予每個角色新的生命，《灌籃高手The First Slam Dunk》為井上雄彥首部大銀幕作品，更加具備原創精神，他誠懇地對粉絲喊話，對陌生的人來說，這是初次認識的作品，對於熟悉的人來說，也像是第一次見到一樣，希望大家帶著初心來看《灌籃高手The First Slam Dunk》找回最初的悸動。

《灌籃高手》從1990年連載到1996年，人物角色為了籃球比賽揮灑熱血汗水激勵不少人骨子裡的「籃球魂」，光在日本的發行量就超過1億2千萬冊。儘管連載結束26年，書迷一直引頸期盼作品能回歸，當2019年井上雄彥在社群公佈櫻木花道的繪圖時，關注度瞬間破表，大家紛紛留言回憶起當年追漫畫跟動畫的感動，就知道書迷有多期待再次回到熱血的籃球世界。

▲台版海報及前導預告皆已公開
▲萬眾期待的《灌籃高手The First Slam Dunk》，台版海報及前導預告皆已公開。（圖／台北双喜電影）

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