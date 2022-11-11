因應國境解封 臺中工策會攜伴手禮業者南向大馬拓市場

臺中市工商發展投資策進會因應國境解封，攜手臺中市好禮協會，帶領13家伴手禮業者南進拓展海外市場。首站前進馬來西亞，今日起至13日在馬來西亞柔佛州新山Zenith購物中心，舉辦「大馬嘉年華─臺灣食品＆臺中人氣伴手禮行銷展售活動」，搶搭雙11優惠列車，限時快閃3天。





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工策會總幹事黃于珊表示，伴手禮業受上半年疫情，以及食品出口中國大陸限制雙重打擊，業績滑落。工策會為了協助業者衝業績，積極辦理在地市集、參與外縣市展售活動外，隨著各國邊境解封、全球瘋出國旅遊，工策會把握時機，與好禮協會合作開拓南向市場，首站帶領臺中優質伴手禮業者拓銷至馬來西亞華人市場，參與業者之一的陳允寶泉表示，走出去就有機會。





▲因應國境解封， 臺中工策會攜伴手禮業者南向大馬開拓市場，總幹事黃于珊說明展望。（圖／記者金武鳳攝，2022.11.11)

好禮協會理事長鄭人豪表示，協會致力將臺中伴手禮行銷海外，創造新商機。本次共計13家伴手禮品牌獲馬來西亞柔佛州臺灣商會肯定，入選大馬嘉年華參與店家，包括陳允寶泉、3點1刻、阿聰師、正昇豆腐乳、大呷麵本家、法布甜、鯊魚挑嘴、蜜思朵、茶境天使、津醬、品醋迷、芬餉、美式口。





鄭人豪說，今日特邀業者一起透過視訊連線，跨海見證大馬嘉年華活動盛況，藉由落地行銷展售，將臺中市十大伴手禮、好禮標章的榮譽轉換為實際的帶貨量，協會也將持續於當地推動媒合銷售管道，並對接精準消費族群，爭取更多商機。





▲百年老店陳允寶泉應邀參與南向大馬行，業者表示能走出去就有機會。（圖／記者金武鳳攝，2022.11.11)

好禮協會副理事長王曉薇表示，自中國大陸限制臺灣食品出口，政府聯手民間推出許多拓銷計畫幫助伴手禮業者，協會認為比起業者單打獨鬥，以大品牌帶小品牌的團體戰策略，將為業者省去外銷出口的繁雜程序與高昂成本，更建立起臺中伴手禮國家隊形象，因此攜手工策會自主接洽馬來西亞當地臺商，精挑細選13家符合大馬飲食喜好的伴手禮品牌，包括太陽餅、拌麵等熱門商品，在當地幾乎開幕就被一掃而空，連紙袋都不夠裝，消費者都是一箱一箱抱回家。



