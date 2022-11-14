房市／信義房屋詹豐彰正向心助居民　獲金仲獎榮耀

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因求學階段很少有接觸陌生人並交談的機會，因此當詹豐彰開始做業務工作，並大量的拜訪客戶、陌生開發按門鈴時，居民常常感覺被打擾，曾經拜訪完，即看見自己的名片被丟在地上，也曾因為頻發傳單、塞信箱，雙手被刮到流血，讓他有滿滿的挫折感。
「每一次被拒絕反而是下一個機會的開始。」詹豐彰說，他進而調整自己的心態，想著社區的住戶會需要什麼？每當商圈社區有辦節慶活動，他會主動去幫忙遞水、參與社區活動主動幫忙，關心住戶的需要，住戶不會有被強迫的感覺，自己也感覺較好，找到平衡後他發現，挫折不全是壞事。
事業上了軌道後，他從「幫客戶完成人生家業夢想」中找到成就感，許多客戶信任他，一生有居住需求都會找他幫忙，舉凡剛結婚要買房、生小孩後居住空間不足要換房、甚至自己的小孩獨立後要買房，都指定詹豐彰服務。
詹豐彰感動的說，曾有客戶整個家族都找他買賣，也有客戶委託詹豐彰買賣過後，五、十年後有居住需求，仍拿著他的名片再找上他，當客戶發自內心握著他的手說「謝謝他幫忙買賣房子」每一次完成階段性任務，都讓他覺得「被信任的感覺真好」。
而在有制度的公司，個人的成長與收穫也更大，信義房屋致力與社區居民共好，詹豐彰也藉工作同時回饋社會，他說，每天工作接觸的是人，因此他以每天開心的心情去與住戶接觸，像是幫忙周邊居民影印、充電、甚至只是送一瓶水，幫忙社區住戶提重物，有形無形的幫助住戶，陪他們聊聊天，都能讓生活更美好。
詹豐彰說，抱持著善念，自己也會很正向，而工作可以幫助他人，也讓他時時感到很有力量，而為社會有付出、有幫忙，也是他工作最大的意義。