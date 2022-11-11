77歲宮本信子看大量BL漫畫　爆料伊丹十三「不愛吃拉麵」

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電影《蒲公英》有5分鐘詳細演出吃拉麵的橋段，問及伊丹十三生前是否愛吃拉麵，宮本信子大笑表示：「伊丹不太吃拉麵，但他一直在思考為什麼日本人這麼愛吃拉麵！」所以才會拍出拉麵製作的詳細過程。她透露最喜歡的花就是蒲公英，自己也被稱作蒲公英，「蒲公英長在地上，被風吹走也會馬上長出來，伊丹導演知道我的想法後，就把主角取名為蒲公英」。
《葬禮》有一幕火葬後冒煙的橋段，片中角色非常難過，宮本信子對故事表達看法，她說：「伊丹導演常常說一件事，葬禮是平常沒緣見到的一些人，因為葬禮聚集在一起，這是我常在想的事，這中間會出現類似所謂的隔閡，雖然悲傷，但又有莫名其妙的事情會發生。伊丹導演在執導《葬禮》時，他不會說要從頭到尾都要很悲傷，悲傷當中還是會加入日常瑣事，可能是有趣的，比如我肚子餓之類的，把有趣的事情放進去才是常見的狀況，所以我的父親過世了，跑來一堆有趣的人、奇怪的人，中間發生一些事，最後在那一場火葬場的戲，看到煙出來，導演就想到『這就是電影』。」
宮本信子主演的新片《春心萌動的老屋緣廊》今在台上映，該片講述17歲少女蘆田愛菜，跟75歲奶奶在漫畫店相遇，最後一起愛上BL漫畫的勵志故事。問及宮本信子喜歡BL漫畫嗎？她笑說：「我一開始不知道BL是什麼，我在片中也是看了很多優秀的BL漫畫，我很喜歡這部片的地方，是在不知道BL的一位老太太，藉由BL發現自己的興趣，然後跟年輕女生產生友誼，我也不知道自己何時會死，最後過程中有華麗燦爛豐富的人生，也是我喜歡這部片影、這角色的地方。」
宮本信子跟蘆田愛菜是繼《阪急電車 單程15分鐘的奇蹟》後二度合作，亦是她們相隔10年再聚首，不但要一起演戲，還要一起為《春心萌動的老屋緣廊》獻唱片尾曲，宮本信子笑說她是臨時被製作人要求唱歌，「那時候我們都嚇死，就真的是『不知道該怎麼辦』，如果唱到最後不行，責任不就要算在我身上，我平常是有在唱歌，但都是偏爵士風的歌，流行歌還真是沒唱過，那時候就很緊張，所以很努力的練習，最後順利完成」。