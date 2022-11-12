房市／我家房屋有多夯？信義房屋這招給答案

我是廣告 請繼續往下閱讀
為了讓屋主能獲得更透明的資訊，信義房屋11月11日獨家推出結合實價登錄及房屋熱度的「我家有多夯」全新賣屋功能。「我家有多夯」與坊間房仲最大不同的地方在於善用全台直營優勢，屋主只要輸入自家地址，即可掌握過去2年內透過信義房屋出價洽談，但尚未購屋的誠意買方有多少，亦可了解有多少感興趣買方正在區域內看屋，輔以買方線上軌跡數據，透過上述目前市面上未曾公開的獨家數據，計算出滿分五顆星的「房屋夯度」；同時，藉由分析方圓1.5公里範圍內物件過去銷售天數，進一步掌握自家出售預計最快銷售天數。
而透過地圖式畫面的全新設計，也便於使用者更有臨場感以利查找物件周邊區域的實價登錄行情，頁面中還能切換為「信義正在賣」，一鍵掌握目前正在由信義房屋銷售的周邊物件類型、售價等資訊，有助於提升賣方對售價的掌握度。信義房屋也透過數據分析視覺化買方視角，讓使用者能在地圖情境的流程中，看見周遭物件區域的熱搜度，而系統頁面也常駐諮詢按鈕，使用當下有任何問題，都可以直接線上諮詢、了解售屋細節。
信義房屋推動數位轉型以來，不斷透過科技軟實力，希望建構對消費者更全面、透明、貼心的服務，此次賣方服務也再次升級，領先業界、顛覆傳統房仲售屋模式，即針對賣方最在意的行情資訊、市場買方狀況、推算銷售期程等數位工具，以最真實的數據，協助賣方做更多元的售屋資訊搜尋，對於未來實際進入售屋環節，也會具有更高的掌握度。