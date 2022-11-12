74歲張小燕出席黃國倫生日會 「甩肉10公斤」現況曝光
音樂教父黃國倫本週歡度60歲生日，面對這個極具意義的數字，愛妻寇乃馨可說是傷透腦筋，因事前聽聞老公想低調、甚至不想要慶生的念頭，讓她極為難，「大概是國倫還不想面對花甲之年，他一直自認是20歲大男孩。」寇乃馨還向最敬愛的小燕姐（張小燕）求救，於是小燕姐就精心預訂了米其林二星掌廚的餐廳、名店蛋糕，還特別邀約黃國倫的貴人、伯樂們，齊聚一堂，包括王牌製作人薛聖棻、三金導播李麗芳等，堅強陣容能撐起台灣綜藝界的半邊天。
在替黃國倫慶生當天，薛聖棻獻上一顆超大壽桃當作祝福，黃國倫首先許願大家身體健康，接著感性喊話：「希望跟老婆乃馨感情越來越好！我這幾年常讓她委屈，我希望能成為更好的丈夫，跟她同心協力，我們繼續再創造另一個鳥巢的奇蹟！」
寇乃馨分享幫老公挑的禮物，「反正他就是只愛吉他啊！我想今年大壽特別，預算就無上限！讓他自己去挑選一把特別喜歡的吉他，就考驗他有沒有良心？敢狠心買多貴的？他敢買，我就敢簽帳單啊！有我這麼大器的老婆嗎？」黃國倫則笑說：「事不過三，乃馨已經連續3年生日，送我超名貴吉他，已經足夠了！」
而先前傳出身體狀況亮紅燈的張小燕，表示是為了保持健康，下決心瘦身，戒掉多年來習慣的宵夜，一年來已成功甩肉10公斤，如今小燕姐體態輕盈、顯得青春又有活力，當天也與大家話家常、吃美食，一掃傳聞。