酸甜爽口「馥鑽旅人」奪冠　超商明年Q3將限時販售

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農糧署分享，作品各有獨到之處且色香味俱全，有學生運用米穀粉保濕且吸油率低的特性，改良出各式不同風味的月亮蝦餅、米糕點或米蛋糕，讓美味提升且更健康，或運用國產米Q彈口感製作創意飯糰、燉飯，或以巧思將米食加入原住民族特色食材刺蔥、馬告、小米酒，展現各族群共融和諧，另外也有將烏龍茶、哈密瓜、金棗等國產食材跳脫傳統框架融入米食料理，增添創意及商品價值，競賽現場香氣四溢。
農糧署說明，最後經過評審品評及討論後，由高謝姍穎及黃宇彤以「馥鑽旅人」作品獲得評審一致青睞與讚賞榮獲冠軍，作品使用米穀粉搭配大樹金鑽鳳梨及美濃百香果，製作出磅蛋糕，將鳳梨切小塊並加糖熬煮成果醬，再拌入百香果麵糊裡，增添層次風味，表面淋上鳳梨百香果泥糖霜，讓蛋糕吃起來酸甜爽口而不膩。
亞軍由稻江高級護理家事職業學校學生吳愷芸及林佩璇以「紫醉金迷」作品獲得，以融入大甲芋頭與紫糯米製成，在綿密乳酪中藏著紫糯米的軟糯、芋頭泥帶顆粒口感，再加上米穀粉口感酥鬆的塔皮，一口咬下多重口感，突顯出在地食材滋味。
季軍則是由新營高級工業職業學校學生林慧宜及李嘉以「幸福醬酪在米身邊」作品拿下，以酪梨為創作中心，使用蓬萊米粉與有機醬油製成醬油米蛋糕，搭配酪梨卡士達餡、鮮乳奶凍及剝皮辣椒風味的醬油凍點綴，堆疊出味覺的層次感與驚喜感，組合成雙重享受的酪梨慕斯杯。
農糧署表示，將與統一超商合作，將優秀作品商品化，把青年學子的創意導入超商通路，對學生來說絕對是一個難能可貴的經驗，也讓全國消費者都能夠品嚐到料理新秀們用心研發的創意米食，預定於明年第三季在全台販售，敬請拭目以待。