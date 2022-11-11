《龍虎門M》手遊正式推出！攜手王小虎決戰四大教主

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官方有幸邀請到資深電影武打演員「羅莽」師父，不但化身為功夫高強的「王小虎」，更拍攝宣傳短片講述一段「龍虎門」故事的番外篇。
短片講述多年後的「王小虎」再出發尋找被綁架的馬小靈，並發現一名由「Kimi 趙詠瑤」飾演，酷似當年美麗動人的小靈！然而，歲月是殘酷的，由港人熟悉的「伊莎貝拉‧群」飾演的真正「馬小靈」，已在小虎旁邊俏俏地出現，到底她當年被綁架後發生了什麼事呢？
1970年灣仔道，二十歲的黃玉郎創作出《小流氓》（龍虎門前身），自此五十年來《龍虎門》風靡華人市場，今日，經歷兩載苦心研發的《龍虎門M》卡牌手遊，以動畫方式重現經典：油麻地王小虎惡戰大龍頭，家族恩怨王海蛟之戰、金剛山群英挑戰金羅漢等等，精彩動畫帶你進入龍虎門的遊戲世界！
港漫風扭蛋設計令你置身於漫畫之中，近百個新著正邪角色登場，全新3D造型活現眼前，玩家可以隨意收集你喜歡的原著角色，龍虎三皇、大龍頭、翻江蛟、千變棍妖、四大教主，配搭出無敵組合，組合你的完美《龍虎門》大圖鑑！
精心炮製新著漫畫角色出場動畫，「本少爺就是邪拳小魔王風雷，即管放馬過來！」粵語配音、原汁原味！龍虎門奇功五花八門，九陽神功、易筋經，絕招鬼哭神號、亢龍有悔、雷霆擊鼓，動畫特效高度還原漫畫精髓！
選擇你喜歡的門派加入，苦練神功，參與「地盤戰」為門派建功立業！以個人身份參加「龍虎爭霸戰」，對決各路高手，爭奪天下第一人！當你擁有絕強能力，便可以自立門戶，成為一教之主，廣收門人，與羅剎、白蓮、元始及通天平起平坐！
首款港漫動畫手遊《龍虎門M》於今日全球同步開放下載！喜愛港漫《龍虎門》、港漫大師「黃玉郎」作品、港漫題材、卡牌策略、回合制玩法的玩家們，記得追蹤《龍虎門M》官方Facebook專頁獲得第一手遊戲消息和獨家限定獎勵！
《龍虎門M》官方網站：https://dthm.gameone.com/
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