蝦皮購物歡慶雙11！「橘白藝能大對抗」眾星同台對決

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陳大天為橘隊上場，帶來「天王模仿串燒」，模仿演唱李宗盛〈17歲女生的溫柔〉、林宥嘉〈說謊〉、盧廣仲〈早安，晨之美！〉、蕭敬騰〈王妃〉，機智將歌詞「對啊對啊」改成「買啊買啊」刺激買氣，惟妙惟肖的演出讓觀眾給出好評！模仿費玉清走紅的林俊逸為白隊帶來《小哥來跨夜》，他以小哥美聲詮釋網路神曲〈芭比Q了〉，又秒變臉模仿比莉唱跳〈什麼都不必說〉，讓粉絲狂刷留言「好強」、「超級好聽，給個讚讚讚讚」，抽出雀巢多趣酷思膠囊咖啡機Genio S給幸運粉絲。林俊逸、陳大天、楊昇達、嘻小瓜集結挑戰遊戲「最強飛天入地躍蝦門」，盛裝打扮的嘻小瓜超怕弄亂造型，笑說：「我有戴假髮，我怕等一下跳過去會變成光頭。」他穿絲襪助跑，但因眾人倒數沒默契，他緊急煞車還滑倒，滑稽場面讓粉絲紛紛留言表示太好笑，但正式上場時，他雖撞到紙板，但仍順利跳過圓圈。林俊逸、楊昇達身手矯健，順利完成挑戰，倒是身高188公分的陳大天，被手長腳長拖累失敗，關韶文也被拱上場，沒想到卻撞破紙板，笑翻粉絲。
粉絲最期待的人氣男團AcQUA源少年代表橘隊登場，帶來〈水星座 (AcQUArius) 〉、〈Little Bomb〉，唱跳表演全開麥，團員們受訪時仍忍不住喘氣，但更顯見滿滿誠意，讓直播觀眾直呼感動。AcQUA源少年李秉諭透露平時跳舞太累，雙11想買筋膜槍犒賞自己；盧佾暘自認平時是宅男，想替家裡衣櫃加入新衣，而平時跳舞容易磨損鞋子，所以新鞋也是選購目標；黃莑茗想買小型電風扇；林毓家因為熬夜晚睡而爆痘痘，要買保養品護膚，AcQUA源少年除了自己要買個夠，更抽超級大禮Apple AirPods Pro給蝦皮用戶。白隊派出人氣爆棚的Ozone，一連帶來〈O.A.O.〉、〈Bad Bad Love〉，勁歌熱舞讓蝦皮購物粉絲嗨翻天！剛發行新單曲的團員們，因為宣傳期，近2個月都緊密黏在一起，被問會不會彼此看膩？帥氣的佳辰竟然搞笑做出「綜藝摔」效果，讓吳姍儒忍不住說：「居然看到佳辰綜藝摔，也太可愛了吧。」到了抽獎環節，子翔抽出60元蝦皮購物全站優惠券，助攻粉絲11.11最強購物節買個痛快！雙11購物節，Ozone子翔最想添購私服，佳辰想趁機買PS5，眾人擔心他工作太忙沒空玩，他笑說：「雖然可能沒空玩，但是身為男生，還是想要擁有！」哲言想買瘦臉神器，祖安相中新外套，煥鈞期待購入新的電腦CPU，更透露：「因為我最近學會組電腦。」透露新技能；文廷則想買按摩椅送給家人，還說：「我還想要買記憶卡，因為我的手機都紀錄大家的日常，容量已經滿了。」
AcQUA源少年、Ozone分別代表白橘二隊參與遊戲項目「最強倍數舞蹈挑戰賽」，白隊的佳辰率先上陣以1.5倍速熱舞，帥氣舞姿與迷人笑容擄獲粉絲的心，橘隊則是李秉諭應戰，一開始他找不到合適的進歌點，但很快就抓住節奏，充滿力度又霸氣的舞蹈，獲得全場好評。第二輪比賽，橘隊黃莑茗以0.5倍速，可愛的笑容搭上逗趣的慢跳，被粉絲虧是「老人復健」、「老人操」。白隊的文廷也是0.5倍慢舞，但他全程電眼緊盯鏡頭，展現性感魅力抓人眼球，被網友大讚「表情管理一百分」、「文廷很會」。白隊再派出祖安嘗試2倍速舞蹈，雖然他動作靈活，但是2倍速還是略難，團員文廷則替他接棒、加分成功！橘隊林毓家也是舞蹈機器，2倍速順利挑戰。到了「最強舞王battle賽」，音樂放出BTS〈Dynamite〉，橘隊AcQUA源少年最熟悉，但Ozone的文廷不會跳卻跑到舞台中間偷學，被關韶文笑罵：「為什麼文廷站出來，我的團員變成dancer？」還向AcQUA源少年喊話，讓他們不要孔融讓梨，讓粉絲笑瘋。
吳映潔的〈Sugar Rush〉與Energy的〈放手〉兩隊都不熟，反倒是BLACKPINK新歌〈Pink Venom〉，盧佾暘跳得有模有樣，為AcQUA源少年加分。兩隊熱舞大對決，最終由橘隊獲勝，客氣說：「謝謝Ozone讓我們，謝謝前輩。」Ozone佳辰則笑回：「明明是你們比較早出道。」逗趣互動讓粉絲看得好過癮。直播來到下半場，主持人由黃子佼接棒，陳大天擔任橘隊隊長，陳明珠則領軍白隊。橘隊派出創作才女魏嘉瑩演唱〈我不在意你曾經吻過誰〉、〈喜歡我吧〉，她創作〈我不在意你曾經吻過誰〉曾一度卡關，「那時候我去打電動，結果靈感就來了，好像被雷劈到」，笑說明明玩西部牛仔的遊戲，怎麼會寫出一首愛情歌？她也抽出大禮Apple HomePods mini寵粉。李友廷則代表白隊出擊，自彈自唱〈山西刀削麵〉、〈難過到這邊就好〉 ，李友廷是蝦皮購物好朋友，光今年就力挺618、99購物節直播，用動人歌聲陪伴大家買個過癮，並抽出Apple iPad 9送粉絲。橘隊的麋先生深情演唱〈長成什麼樣子算愛情〉、〈嗜愛動物〉等人氣歌曲，麋先生成軍十週年，主唱聖皓笑說：「十週年我自己是覺得很不容易，尤其是我們沒換過團員。」12月他們將在高雄流行音樂中心舉辦十週年演唱會回饋歌迷，提前抽出999元全站優惠券送給歌迷。TRASH緊接著搖滾熱唱〈改變〉、〈終究還是因為愛〉等歌曲，他們工作室剛添購PS5，團員們愛用蝦皮購買各種遊戲片，並為粉絲們抽出60元全站優惠券。
接著來到「8宮格猜歌」，麋先生、TRASH、李友廷、魏嘉瑩同台競技，聖皓連續猜中宇宙人〈我還繞著你在旋轉〉與ZAYIN〈藍色眼睛〉，TRASH鼓手魁剛也積極搶答，猜中五月天〈你不是真正的快樂〉，更清唱一小段，黃子佼讚他歌聲不錯，有沒有考慮過自己發片？他則預告：「之後會有一些作品跟大家見面，請大家拭目以待。」雙方一陣激戰，橘隊因為有聖皓這個猜歌王，贏下這局。新一代R&B男神J.Sheon代表橘隊帶來〈輸情歌〉、〈別問很可怕〉，收放自如的歌聲讓人聽得如癡如醉；Julia吳卓源代表白隊登場，接連演唱〈Retail Therapy〉、〈精神分裂〉，兩人現場以R&B為「蝦皮購物11.11最強購物節」即興創作主題曲，美聲餘音繞樑。Julia吳卓源坦言自己很愛買，常在蝦皮買蠟燭、香氛，已經是金蝦會員了！J.Sheon購物習慣貨比三家，但因為蝦皮超方便，從家具到運動器材都會透過蝦皮購買，就連酸種麵包都可以在蝦皮購入。
來到節目最尾聲，利菁作為壓軸嘉賓華麗登場，被封為購物天后的她，出場就霸氣表示：「如果有金蝦獎，我應該拿第一名。」原來她是蝦皮愛用戶，最近才買了臥蠶筆改變妝容。另外，愛下廚的她，也在蝦皮購入松露醬，無論拌麵入菜都很好吃。利菁擔任「最強混音對抗」遊戲的關主，考驗J.Sheon和Julia吳卓源能否從混音中聽出自己的歌，J.Sheon自信滿滿舉手猜是〈看起來不錯其實也還好〉，但清唱了一段，卻被利菁宣布猜錯了，Julia吳卓源這時猜中〈七十億分之一〉搶到分數。而「最強飛天入地夾免運」環節，橘白二隊用筷子，夾住從天而降的免運券，利菁拼命夾幫想蝦皮用戶撈福利，但同隊隊友J.Sheon收穫零張，不敵Julia吳卓源、黃子佼、陳明珠白隊協力合作。黃子佼對許久不見的利菁喊話，要她別只顧著買東西，快點復出主持節目！利菁則笑說：「我復出的話，你也送我一個柏金包。」黃子佼則妙答：「好好好，你復出，我送你蝦小編的手提袋。」利菁則笑回：「如果裡面裝滿免費券我也OK的喔！」而本次「11.11橘白藝能大對抗」對抗賽進入尾聲，由白隊獲勝，觀眾預測獎可獲得台灣虎航東京來回機票，也是本次跨夜直播送出最大獎！台灣虎航也提供1111元的機票折抵金，獻給蝦皮用戶，與大家一起歡度11.11最強購物節。