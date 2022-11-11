秋老虎上班！週末全台好天氣 下週東北季風氣溫狂降8度
台灣在歷經連續幾個週末天氣都不穩定的情況後，本週迎來炎熱的秋老虎！中央氣象局表示，明（12）日各地都處於晴朗微熱的天氣型態，高溫普遍都能來到攝氏30度以上，僅基隆北海岸和東北部可能會有零星短暫雨，民眾可以好好把握這個週末，因為到了下週日（11/13）下半天開始，東北季風將再次增強，屆時北台灣高溫不僅會驟降攝氏8度，雨區和雨勢也會逐日擴大，後續情況氣象局持續觀察中，請民眾多加留意。
今日最高溫出現在新竹的攝氏34度，台灣本島平地最低溫則是苗栗清晨的攝氏18.4度，中央氣象局預報員趙紘表示，明日高溫分佈上，北部、中部地區可達攝氏31度，東部地區攝氏30度，可以算是秋老虎的天氣型態；低溫部分，全台各地普遍落在攝氏21~23度，雖然白天溫暖微熱，但提醒民眾還是留意日夜溫差的變化，多添加保暖衣物。
降雨部分，趙紘指出，明日全台大多為多雲到晴，僅基隆北海岸及東半部地區有零星短暫雨，夜晚至清晨，西半部地區及金門將有局部霧或低雲影響能見度，下週日（11/13）下午起東北季風增強，下週一、二（11/14、11/15）影響最大，屆時桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，基隆北海岸及東北部地區會有局部較大雨勢發生的機率，其他地區為多雲到晴。
趙紘解釋，近日較穩定的天氣主要是因為高壓正在回流，使得台灣附近的環境處於東南風，加上副熱帶高壓停留在中高層，低層雲系帶來些微水氣，因此這幾天全台都會感到比較「暖濕」，直到下週日（11/13）東北季風增強後，溫度就會呈現明顯落差，預計下週三（11/16）開始，東北季風才會再次減弱。