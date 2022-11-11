賀一航兒車禍「頭險被輾過」送醫！鼻子冒血水 傷勢出爐
36歲男星曾治豪，是已逝藝人賀一航的兒子，日前才因為感嘆是星二代的關係，讓他紅不起來，引發賀一航遺孀Judy的不滿，掀起爭議。怎料，曾治豪今（11）日卻透露，自己在兩天前出了車禍，鼻孔還會不自覺出血，以及輕微的腦震盪，把大家嚇了好大一跳。
曾治豪今日在臉書透露，原來在前兩天，他正騎著共享機車要到朋友家牽車，結果在台北市大安區一處發生車禍，遭到左方平行白車追撞，「那台車很妙…突然打右轉燈就直接把我壓倒在右方，還好有安全島擋住。不然如果輪胎壓過去我的身或是頭！」
曾治豪提到，他雖然有戴安全帽，但還是有撞到頭，有輕微腦震盪的跡象，但讓他感到害怕的是，「當晚回家躺在床上休養，鼻孔會不自覺的流出血水，這部分我是有點嚇一跳啦！以為自己之後會更慘。」
所幸，送醫檢查照Ｘ光之後，曾治豪並無大礙，醫生也回他：「你的骨頭長的比一般人好又強壯耶！」讓他有些哭笑不得，最後也在文末標註，「#車禍#馬路三寶無所不在#不幸中の幸い #還活著#還活著就多少記錄一下。」
貼文曝光後，也讓許多粉絲，以及圈內好友們都感到震驚，紛紛留言關心，「好好休養，早日康復」、「保重 ～上帝祝福你」、「最近真的很多類似的車禍，保重，主保守」、「騎車真的要小心」、「沒事就好，加油！」（編輯：詹鎰睿）