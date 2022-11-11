東協峰會登場　料聚焦緬甸問題及台海等區域議題

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柬埔寨總理洪森（Hun Sen）在今天的開幕式上發表談話，呼籲在當前經濟和地緣政治動盪之際，保持警覺和智慧。
洪森說：「我們現在處於局勢最不穩定的重要關頭，我們區域內數以百萬人的生存，仰賴我們的智慧和遠見。」
除了緬甸以外，東協其他9國汶萊、柬埔寨、寮國、印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國和越南的領導人，都出席金邊峰會。
美國總統拜登（Joe Biden）、中國國務院總理李克強、日本首相岸田文雄與韓國總統尹錫悅，都將在明天加入會議，俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）也將出席。
自從緬甸軍方去年推翻翁山蘇姬領導的民選政府，並對異議人士流血鎮壓，導致多年來國家嘗試朝民主方向改革的發展化為烏有，緬甸的政治、社會和經濟便陷入混亂。
印尼外交部長上週告訴路透社，緬甸的和平計畫缺乏進展，完全歸咎於軍政府而非東協；東協國家領導人將收到有關如何加強和平計畫落實的建議。
根據菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）的新聞秘書在臉書（Facebook）的發文，小馬可仕昨天和洪森會晤時表示，儘管應付危機時有必要有耐心，但他同意「在與緬甸交涉方面，我們還可以做得更多。」（譯者：李晉緯/核稿：張正芊）1111111