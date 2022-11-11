男星躺浴缸身亡！報警電話曝光 家人懷疑「死因不單純」
「新好男孩」（Backstreet Boys）成員尼克卡特（Nick Carter）的親弟弟亞倫卡特（Aaron Carter）被暱稱「新好弟弟」，在日前傳出在家中浴缸過世，噩耗震驚外界，不過如今卻傳出他的死因不單純。
據《TMZ》報導，上周五鄰居在凌晨2點左右見到亞倫卡特，當時警察找上門來，亞倫的管家去應門，並告知亞倫此事後，亞倫大發雷霆，對管家表示「不要吵我」後就進了房間。直到周六早上，管家才敲他房門，但一直沒有得到回應，走進亞倫房間一看，就發現他躺在浴缸中，早已沒有生命跡象，趕緊報警，在電話中大喊「救命」。
有知情人士透露，亞倫對這世界充滿期待，不如同外界傳出的死因為自殺，因為他早已計畫好與前任Melanie Martin、兒子去度假，甚至跟一名家庭顧問預約了諮詢時間，種種行為都不像是想要自殺的人。事實上，案發後警方在亞倫浴室發現許多壓縮空氣罐與處方藥罐，確切死因還在調查中，因此也不排除他殺的可能性。
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