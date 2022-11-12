43歲就當上新加坡首富　揭秘創業勇氣源頭

▲現年44歲的李小冬。（圖／美聯社／達志影像）
▲現年44歲的李小冬。（圖／美聯社／達志影像）

記者賴正琳／綜合報導

2022-11-12 17:00:00

雙十一剛過，電商平台的戰役剛結束。隨著科技發展，近十年來電商平台蓬勃發展，現年44歲的李小冬（Forrest Li Xiaodong）是在台灣也很知名的電商平台蝦皮（Shopee）母公司冬海集團（Sea）的共同創辦人、董事長兼執行長，他在43歲時以黑馬之姿，在去年8月31日以198億美元身家當上新加坡首富，雖然今年受到美股崩盤影響，他資產縮水80%，讓他不再是全球前500大富豪，但白手起家的故事仍是相當曲折。

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李小冬生於1978年，畢業於美國史丹佛大學工商管理碩士學位，在畢業後為了當時的新加坡女友、後來的老婆，而入籍新加坡。不過當時的他和另一半都很窮，只是會唸書而考上好大學，甚至欠下大筆的學生貸款，兩人只能住在小小的陋室，身上僅存的錢只夠每個月繳房租。不過歸化新加坡後的他決心創業，只因一場演講。

▲自全台蝦皮店到店門市開放支援此服務後，使用率相較前一個月平均增長一至兩成！（圖／品牌提供）
▲全台蝦皮店到店。（圖／品牌提供）
原來，他曾在女友的畢業典禮上親耳聽到賈伯斯的演講，被「求知若渴，虛心若愚（Stay hungry. Stay foolish.）」這句話影響，下定決心要創業，在這之前他對創業或風險管理都毫無概念。

經過一番努力，李小冬、葉剛和陳精業三人於2009年共同創辦冬海集團，他接受當地媒體採訪時指出，有好幾個月他都上網看賈伯斯的演講，以此激勵剛創業的自己。因為剛創業時籌措不到資金，還遇上金融海嘯，對資金來源很有壓力，只能靠家人和朋友籌資，這慘痛的經驗讓他決心「時時保持謙虛」，即便後來水漲船高，他也一直保持這心態。

一開始從遊戲代理起家，將其他國家的遊戲引進東南亞，並逐漸成為大集團。之所以會想發展電商平台，是因為2015年時，發現女兒非常熱愛淘寶，於是他決定建造一個東南亞版本的淘寶給女兒。

▲蝦皮是東南亞起家的電商平台。（圖／翻攝自Pixabay）
▲蝦皮是東南亞起家的電商平台。（圖／翻攝自Pixabay）
李小冬的創業勇氣源於賈伯斯，但創業決策則是採取因地制宜，例如他在東南亞推出的手機遊戲，選擇不需要太高傳輸數據、時間短、適合中低階手機的遊戲，因而大獲成功。他在台灣推廣蝦皮，也是看準當時的台灣電商龍頭還沒有發展出社群交易和行動購物的功能，於是蝦皮便在台灣成功取得一席之地。事實上，他連行銷策略都根據各國的市場調查而決定，運用他在商學院學到的技巧做抉擇，因而集團的營收不斷成長。在遊戲、電商和金融產業站穩腳步後，集團才開始擴展到其他行業，10多年過去已成為新加坡本土最大的集團。

▲Sea集團下的三大公司，分別著重於遊戲、蝦皮和支付。（圖／翻攝自官網）
▲Sea集團下的三大公司，分別著重於遊戲、蝦皮和支付。（圖／翻攝自官網）
目前，他將重心都放在數位金融，在2020年取得新加坡的數位銀行執照，並在2021年1月宣佈收購印尼銀行Bank BKE，意圖將旗下的SeaMoney支付業務拓展到東南亞各國。綜觀她的發展過程，最成功的地方可能是在10幾年前就選擇了東南亞，當時各國對東南亞產業的前景都不太看好，雖然困難點是沒人願意投資，但由於進入市場的時間很早，李小冬洞悉東南亞各國的消費者型態。即使今年李小冬個人資產嚴重受到重創，不過，他還年輕，對於未來仍有許多規劃和道路正在進行。

▲雖然面臨困境，但李小冬或許仍能克服寒冬。（圖／翻攝自微博）
▲雖然面臨困境，但李小冬或許仍能克服寒冬。（圖／翻攝自微博）

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