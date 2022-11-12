高球／單日狂抓九鳥 李玠柏打下今年首冠

▲李玠柏拿下個人今年度球季首座冠軍(TPGA提供)
▲李玠柏拿下個人今年度球季首座冠軍(TPGA提供)

記者廖聿偉/綜合報導

2022-11-12 07:36:00

總獎金台幣700萬元的台中慈善菁英公開賽，在台中國際高爾夫俱樂部進行最終回合，風和日麗天氣下，賽況十分精采，李玠柏展現美技，抓九鳥二柏忌，打出低於標準桿七桿的65桿，以四回合總桿低於標準桿19桿的269桿，三桿勝差，逆轉拿下今年球季第一冠，個人職業生涯第六勝，贏得獎金100萬元，他並以第二回合的65桿，也獲得台中國際球場提供的創球場最低桿紀錄獎金2萬元。

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這是李玠柏繼今年一月初拿下2021年台巡球季第五冠，戰績大爆發後，毫無懸念地登上台巡年度獎金王後，今年球季卻沈寂了10個月，終於再次贏得冠軍。他表示，今年的過去9個月對自己太多期待，以致今年每場比賽前就設定自己應該會贏，給自己無形壓力，導致每場比賽表現都不如理想，因此逐漸調整心態，直到九月仰德TPC錦標賽後。徹底認知奪冠有時要靠各方面的天時地利人和，要有耐性，所以其後的比賽只設定成績穩定就好，保持在前幾名就算成功，果然這樣的比賽心態奏效，如願再次奪得冠軍。

地主球場選手何祐誠靠最後一洞的老鷹，交出低於標準桿四桿的68桿，以四回合總桿低於標準桿16桿的272桿，單獨居亞，獲獎金46萬元。

汪聰傑今天後九洞發神威，連抓五鳥丶九洞九推丶九洞29桿，創下三項個人最佳非正式紀錄，打出66桿，以四回合總桿低於標準桿14桿的174桿，與交卡69桿的蔡凱任並列第三名收場，兩人各得獎金29萬元。沙比亞特馬克打68桿丶王偉軒打69桿，兩人同以四回合276桿，並列第五名作收。

李玠柏賽後表示，抓下九隻小鳥是因推桿準，他說：「這四天我判讀果嶺推桿路線都很不錯，是因為台中國際球場的果嶺草種與揚昇球場一樣，有一兩回合成績沒有那麼好只差在力道上，而昨天的開球不盡理想，最終回合也作了調整，」加上鐵桿準度好，前九洞他就抓下五鳥一柏忌，打出32桿，超越原領先一桿的何祐誠有三桿之多，那五鳥都是15呎的小鳥推桿；後九洞繼續發威，四鳥一柏忌，除了第15洞的21呎長推抓鳥距洞最遠以外，第17洞四桿洞，開球彈到馬路落水，水池邊打第3桿，距旗洞106碼，打上果嶺，距洞24呎，一推救帕更是精采之作。

同組的何祐誠與蔡凱任雖然都奮力追趕，不過自第2-4洞李玠柏連三鳥後，超越領先何祐誠一桿後，兩人與其他選手都未能再追平及超越他，第15洞結束，李玠柏已將領先差距拉大至五桿之多，勝券在握，最後一洞何祐誠雖然一記15呎長推漂亮獵下老鷹，但仍以三桿之差居亞。

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