高球／曾雅妮吞兩顆止痛藥上陣 慘吞五柏忌與兩個雙柏忌

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另三位選手以三輪正1桿的217桿並列第二，包括今天狂飆全場最低桿66桿的泰國球員歐妮查、紐西蘭台妹洪玉霖（71桿）與另一位職業新秀張雅淳（72桿）。今年奪下兩冠的李欣也繳出三天來最佳的70桿，累計219桿和泰國球員娜恩斯康（71桿）並列第五。
台南依舊艷陽高照，但選手們經過兩天的磨練，似乎已經更懂得如何攻略這座「難一」球場。全場共有10位選手繳出紅字，比起前兩輪多了許多。尤其泰國選手歐妮查，全場六鳥零柏忌，狂飆66桿，排名也一路往上攀升到並列第二。不過，由於前兩天落後太多，依舊絲毫無法對曾彩晴的奪冠造成阻礙。
在領先組出發的曾彩晴，她在第2、5洞都抓博蒂，並拜同組的黃靖與張雅淳都掉桿所賜，開賽之初便快速拉開了領先差距。而在倒數第二組出發的洪玉霖，原本前兩洞都抓鳥一度追近，但第4、5洞連吞柏忌又還了回去。曾彩晴在par 5第9洞又精彩地兩桿攻上果嶺，再添一鳥。打完前九洞，便手握4桿的領先優勢。
轉場之後，曾彩晴的火力稍歇，僅在par 5第11洞再添一鳥，也在par 3第13洞掉了一桿，但後方追兵都未能有效拉近距離，讓曾彩晴在最後一洞順利兩推打平標準桿後，以5桿大幅勝差，笑納職業生涯首勝。
曾彩晴表示，她對自己的表現很滿意，有做到要做的：多抓博蒂少掉桿。開球與鐵桿都不錯，成功製造不少抓鳥機會。加上同組的兩位選手都沒能拉近差距，所以知道自己一直手握優勢，但還是專注在處理好自己的每一桿。一直到她在第14洞開球上球道後，才比較心安。「因為後面的開球比較沒水障礙，較不容易發生大失誤。」曾彩晴說。
甫於10月中旬放棄業餘資格，曾彩晴這次是以南一球場推薦名額參賽，也一舉奪冠。她覺得非常開心，在頒獎典禮致詞時一度哽咽說不出話來。「非常感謝南一球場推薦我參賽，也謝謝我的培訓球場信誼球場，還有我的教練團隊、我的爸媽與家人，也感謝所有工作人員、TLPGA協會與辛苦的裁判，還有今天到場幫所有選手加油的觀眾們。」曾彩晴邊說邊掉淚。「能在職業第一場比賽獲勝，把冠軍留在台南，真的很開心！」
和曾彩晴同在領先組出發的張雅淳，最終繳出72桿並列第二。她對於自己的表現其實還算滿意，就是推桿老是推短，無法多抓下幾記博蒂。「我覺得自己這次的比賽表現不錯，能在這座球場打出這樣的成績，還算滿意。只能說彩晴真的太穩了，打得太好了！」張雅淳說道。
至於前兩輪打完僅落後一桿的黃靖，最終回合一下場推桿就「中風」。短推屢屢失誤，加之打到第6洞腿部又突然不適，最後僅繳出77桿，以三輪221桿落居並列第八。不過，她還是以很正面的態度說道：「就是一場比賽，下週繼續努力。」
而受到許多熱情球迷包圍的前球后曾雅妮，今天吞了兩顆止痛藥上場再戰，也展現了她過往最被稱頌的抓鳥功夫，全場五鳥入袋，但也吞了五個柏忌與兩個雙柏忌，繳卡76桿，以三輪232桿並列40名。
「狀況有好一些，右腳一直撐到第14、15洞才開始不舒服。」曾雅妮說道。「感覺整體還不錯，打了一些漂亮的好球，但也有幾個很白癡的決定。但看到很多球迷來加油，心理蠻感動的，也蠻想念的。」
曾雅妮強調，儘管三天下來的成績並不好，但這場比賽學到很多，學到該如何去調適自己，接著會跟醫生討論該如何持續復健，目標就是下次參賽時，能以健康的狀態來出賽。