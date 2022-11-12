無良公關造謠　蔣萬安：民進黨為權力建網軍、毀民主價值

▲蔣萬安批民進黨網軍壓縮言論自由空間。（圖／資料照片）
▲蔣萬安批民進黨網軍壓縮言論自由空間。（圖／資料照片）

記者余祥／台北報導

2022-11-12 10:54:17

親綠側翼粉專「無良公關公司」案持續延燒，國民黨台北市長候選人蔣萬安今（12）日表示，權力就像魔戒，網軍就是民進黨的半獸人軍團，打著台派名義，卻壓制、霸凌不同意見的人，網軍壓制言論自由的空間，而網軍並非個人，就是民進黨建構出的塔綠斑軍團，民進黨為了權力，毀壞民主價值。

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蔣萬安說，台灣的言論自由建立在開放的社會、自由競爭的輿論基礎，甚至可以暢所欲言對當權者批判，但網軍卻壓縮這樣自由的空間，讓反對者噤聲，而網軍不是個人，是民進黨建構出的塔綠斑軍團，先由府院黨制作梗圖，交給網軍發起攻擊，再由媒體擴散，讓網路上的帳號瞬間變成意見領袖，品格、能力不是重點，對主子忠心、對反對者惡毒才是重點，民進黨為了權力毀壞民主價值。


至於近日民調領先，成為對手黃珊珊、陳時中砲口，蔣萬安說，民調都會有個個變化，他就是踩穩腳步、持續跟市民對話，爭取認同；媒體追問，黃珊珊搶攻藍營票，蔣萬安還是說，他就是勤走基層，努力成為市民心中最好的選擇。


選戰倒數兩週，蔣萬安說，如果談選舉手段、招數，絕對比不上民進黨，但他們有最誠懇的態度、最勤快的腳步、最積極的心態，跟市民互動爭取認同。


電子版選舉公報已經出爐，蔣萬安「好好工作、好好生活、好好居住」被認為跟新北市長侯友宜「侯侯做代誌」十分雷同，蔣萬安說，好好工作、好好生活、好好居住就是市民的期待，也是市長對市民的承諾，提出這樣的願景，符合他一開始競選主軸「你加台北就是無限」，希望不管年齡都可以安居樂業，在台北實現夢想。

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