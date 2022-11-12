Apple Music 2022年度藝人出爐！全球百大「22首都是他」
▲Bad Bunny被選為Apple Music 2022 年度藝人，表揚他的排行榜冠軍專輯《Un Verano Sin Ti》以及他對全球流行音樂的重大影響力。(圖／官方提供)
美國蘋果公司(Apple Inc.)旗下的音樂串流平台Apple Music，日前公佈了2022年度藝人為饒舌歌手壞痞兔Bad Bunny，今年 5 月發行的 《Un Verano Sin Ti》 ，成為 Apple Music 2022 年串流播放次數最高的專輯，同時Bad Bunny曾有 22 首歌收錄於「每日 Top 100：全球」，打破單一拉丁藝人同時收錄歌曲量最高記錄。
根據Apple Music 回顧 Bad Bunny 的重大時刻，其中締造了多項超狂紀錄： 負責 Apple Music 和 Beats 的 Apple 副總裁 Oliver Schusser 表示：「Bad Bunny在 2022 年對文化的各方面都帶來不容忽視的影響。看著 Bad Bunny 從 2018 年的 Apple Music『Up Next』藝人晉升今年的『年度藝人』，成就了破紀錄的一年。」對於得獎Bad Bunny說：「我剛起步時，沒有全球粉絲群，對於我成就的一切，我心懷感激。拉丁音樂運動一路走來，有長足發展，讓世界感受我們的能量和存在感。」 Bad Bunny 是 Apple Music 全球歷來串流播放次數最高的拉丁藝術家。 《Un Verano Sin Ti》在 2022 年 5 月 6 日發行後，成為 Apple Music 歷來最具影響力的拉丁專輯，保持全球首日串流播放次數的記錄。 Bad Bunny 的〈Moscow Mule〉是全球首日串流播放次數最高的拉丁歌曲。 曾有 22 首歌收錄於「每日 Top 100：全球」，打破單一拉丁藝人同時收錄歌曲量最高記錄。 Bad Bunny 的歌曲在全球 34 個國家和地區的「每日 Top 100」歌單中排名第一，超越其他所有拉丁藝人。他在 77 個國家和地區的榜單中排名前 10。 有 44 首歌曲曾進入全球各地的「每日 Top 100」，有三首歌曲在「全球」排行榜上排名第一，超越其他所有拉丁藝人。 擁有首日串流播放次數排名第一、第二和第三的拉丁專輯。 2018 年 2 月，成為 Apple Music 新秀計劃 Up Next 中的第一位拉丁藝人。 ▲Bad Bunny 執掌「La Fórmula 都市拉丁配方」歌單，親自精選他最喜愛的曲目。(圖／官方提供)