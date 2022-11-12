蕾菈「撞臉動力火車」國小照出爐！網嚇到狂問：怎變白的
YouTuber「反骨男孩」女神成員蕾菈，日前才被網友批評整型，還將她過去的照片瘋傳，蕾菈也駁斥傳聞，並強調「有整我一定會拍片告訴大家！」結果蕾菈反而大方貼出國小照片，狂笑皮膚超級黑，而且還為「撞臉動力火車」的留言按讚，逗得眾人哈哈大笑。
蕾菈昨（11）日在臉書貼出一張國小照片，自嘲「我國小老師傳給我的，天啊小時候真的好黑ㄟ！」只見小時候的蕾菈，皮膚黝黑，戴上髮箍露出額頭，任由長髮散落，與現在性感火辣的形象截然不同，也讓她狂笑，「而且那蟒蛇是真的！我這麼勇敢的嗎？看看我右手的拳頭，我真的快笑死。」
有趣的是，不少網友看到照片後，都跑去問蕾菈到底怎麼美白？蕾菈則說：「可是我真的也沒有到很白，就是以前田徑隊，每天曬太陽所以很黑，然後長大後會防曬，比較不會每天在太陽底下，我是真的沒有打過美白針啦！」最後也反嗆酸民，「啊那些說我整型或是動都在臉上的我也懶得解釋了，我就不信你們小時候跟現在長一樣！」
照片曝光後，粉絲通通笑翻，「我還想說你女兒怎麼突然那麼黑」、「可是一看就知道是你呀」、「國小老師教過這麼多人，還存你的照片在手機，有愛耶」、「我還以為妳女兒長大了」；更有人貼出動力火車成員顏志琳的照片表示，「我還以為是他小時候…」也讓蕾菈笑到罵髒話。（編輯：詹鎰睿）