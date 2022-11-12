政見會語出驚人 鄭宇翔要滅掉中國、高雄是反攻大陸基地
高雄市第 4 屆市長選舉公辦電視政見發表會，今（12）日下午兩點在蓮潭國際會館 4 樓大禮堂登場，無黨籍高雄市長候選人鄭宇翔今日抽到第三位發言，一開口就語出驚人，先酸國民黨不記得三民主義，他要效法孫中山發起一場革命，「滅掉中國，再建立一個新的中國」，為了達成這個目的，「我要將高雄打造成反攻大陸的基地」。
今日高雄政見發表會，號次1號無黨籍的鄭宇翔一直是這次市長選戰中最神秘的候選人，今日政見會他身穿一身輕便的上班族的襯衫、西裝褲到場，申論一開始就先問大家「10月31日是什麼日子？」，鄭宇翔指出，大家可能不記得，那天是蔣公誕辰紀念日，這不意外，但連國民黨人都不記得有點意外，仔細想也不這麼意外，國民黨人不只不記得蔣公的精神，更不記得國民黨創黨元老國父孫中山先生革命的精神，革命志士是如何拋頭顱、灑熱血，歷經多次革命才推翻滿清、建立中華民國，也已經不記得何為三民主義。
鄭宇翔說，身為中華民國的一份子「我沒有忘」，要仿效孫中山先生推翻滿清的精神，發起一場革命，「滅掉中國，再建立一個新的中國」，為了達成這個目的，「我要將高雄打造成反攻大陸的基地」，若要將高雄打造成反攻大陸的基地，經濟很重要，而這也是高雄強項，高雄完全可以當成一個國家來治理，農業、輕工業、重工業、科技業高雄都有，海港、機場也有。
鄭宇翔表示，以前高雄產業定位不明確，要解決，定位就要明確，高汙染產業應該集中形成聚落，他打算將林園、小港沿海一帶，全畫成高污染重工業區，特別針對空汙處理；而美濃是農業聚落，就可以好好發展；鄭宇翔並說，市府應主動介入農產供需、達到產銷平衡，穩定農產品價格，農業是立國根本，糧食的自主很重要，萬一被他國控制，不需要侵略，只要讓人民餓死就好。