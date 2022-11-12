熱度高！林佳龍偕林楚茵永和掃街　力拚裂解深藍票倉

選戰倒數14天，民進黨新北市長候選人林佳龍今（12）日赴永和地區，與立委林楚茵、市議員羅文崇、議員候選人許昭興一同車隊掃街。林佳龍親自拿麥克風與市民面對面打招呼、懇託拜票，雖是週末早上，但車掃過程中，仍獲得永和地區朋友熱情回應，不斷以揮手、比讚的方式，向候選人及車隊表達支持。
林佳龍表示，他長年都在雙和地區，所以永和對他算是很熟悉的地方。永和地區公教人員占有很大的比例，而他本身也擔任教授，長期在公務機關工作，所以對永和有一定的熟悉，很期待在此可以開出好的選票。另外，他也指出，永和地區是全國人口密度最高的行政區，生活的環境該如何改善，包括都市更新、各種生活品質的提升的問題，都會是他未來著重的重點。
林佳龍表示，在新北市有12個立委選區，民進黨現在有9席現任區域立委，永和、新店跟淡水立委不是民進黨籍，所以到永和地區掃街，就邀請永和媳婦林楚茵一起，而林楚茵也擔任林佳龍此次競選的永和區競選總部主委及總指揮。
林佳龍也表示，民進黨在永和提名2席市議員候選人羅文崇、許昭興，在永和區4搶3的情況下，國民黨有2席現任議員，民進黨希望母雞和小雞相互的拉抬，與2位很有實力的市議員候選人透過競選總部成立、聯合車隊掃街拜票，把選票催出來。
林佳龍說，過去永和對民進黨相對比較艱困，不過連總統蔡英文都是永和區的市民，可見得民進黨對這個地區的重視，民進黨不放棄任何的機會，希望把永和、中和、新店這些選區的選票都可以衝高。