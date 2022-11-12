雙11延長加賽！momo購物今明限時加碼 14場次撒幣
熱鬧滾滾的11/11的雙11購物節正檔結束，不少人也趁著優惠清空購物車，根據網購平台momo統計，11/1~11/11網站的瀏覽量年增高達47%，業績為日均4倍，且感受到這股買氣未滅，momo今(12)、明兩天再加碼，精選夯品限時下殺3折起之外，11/12和11/13兩天，每天共14場次(09:11~22:11每次間隔1hr)不間斷送最高999元momo幣。
看好消費者買氣正旺，momo加碼祭出11/12至11/13兩日好評返場活動，每日14場次(09:11-22:11每次間隔1hr) 不間斷狂撒100%中獎率紅包，最高送上999元momo幣、麗寶樂園雙人免費套票、Uber優惠券、哈根達斯折價券、聯想耳罩耳機等獎項。另外，可鎖定「整點搶秒殺爆品」專區，精選夯品限時下殺3折起，包含11/12 14:00「怡寶」momo獨家彈力機能款後背包，限時34折後811元；11/12 20:00「品木宣言」小樹明星組，限時45折後1,111元；
根據momo購物公布，2022《momo雙11超狂購物節》購物狂潮更勝以往，其中成長幅度前三名的商品類別為家用清潔用品(YoY+41%)、母嬰尿布(YoY+40%)、生活清潔家電(YoY+31%)。可發現在雙11眾多優惠及回饋疊加下，除特惠商品展現強勁銷售力道，高單價、高回購商品亦是消費者重點選購商品。
momo公布各大品類熱銷款
- 3C：「Apple」iPhone 14 Pro
- 日用：「幫寶適」一級幫紙尿褲
- 休閒：「煙波大飯店」通用聯合住宿券
- 保健：「大研生醫」omega-3 84%德國頂級魚油
- 精品：「NEW BALANCE」復古鞋
- 美妝：「雅詩蘭黛」特潤修護超澎湃組
- 食品：「湛盧咖啡」手沖精品濾掛式咖啡
- 家居：「法國Staub」圓形琺瑯鑄鐵鍋
- 家電：「石頭科技」石頭掃地機器人