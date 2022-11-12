黑豹回來了！「永不放棄」精神刷新台灣票房 

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事實上，查德維克博斯曼的離世，不僅讓《黑豹》系列導演萊恩庫格勒悲痛萬分，更因苦無黑豹替代人選，一度讓漫威團隊陷入膠著，還曾研議要停拍第一集全球總票房高達43億新台幣的《黑豹》續集。而早在2018年《黑豹》於銀幕亮相前，查德威克其實就已經與導演萊恩庫格勒著手討論過《黑豹2》的劇情走向，這也讓導演不禁想到，原來查德維克在生命的尾聲，仍探討著瓦干達王國的精神、帶給人們的意義、以及對黑人族群的影響。因此導演萊恩庫格勒決定繼續拍攝續集，延續查德維克「永不放棄」的精神。
《黑豹２：瓦干達萬歲》劇情設定在帝查拉國王（即黑豹）駕崩後的瓦干達王國，要如何面對新強敵「納摩」與他的水下王國的挑戰。而海王「納摩」這個角色身為漫威最古老的超級英雄（1939年首度現身）之一，也是漫威宇宙的第一位變種人，導演萊恩庫格勒該如何平衡在一部電影中述說一位英雄的死亡與另一位英雄的誕生？庫格勒認為能平衡兩者「是整個團隊共同努力的成果。如果沒有這一大群優秀的藝術工作者和專業人士，我根本做不到。」。
庫格勒還強調《黑豹２：瓦干達萬歲》是一部「看越多次會有不同層次感受的電影」，因為劇組在拍攝與製作中，便盡力將這幾年全球共同的經歷，包括遭受疫情打擊的無助，等等情緒帶入電影，想讓觀眾隨著劇情走過喜怒哀樂，一起尋找傷痛的出口，感受一場心靈療癒的旅程。《黑豹2: 瓦干達萬歲》目前全台戲院熱映中。
●作者：簡立喆／前新聞主播、影評人、《好選喆+ 電癮好選喆》頻道主持人
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場