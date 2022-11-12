黑豹回來了！「永不放棄」精神刷新台灣票房 

▲《黑豹2：瓦干達萬歲》上映3天速登全台票房冠軍。（圖／翻攝自Marvel臉書）
▲《黑豹2：瓦干達萬歲》上映3天速登全台票房冠軍。（圖／翻攝自Marvel臉書）

文/電癮好選喆

2022-11-12 15:16:42

《黑豹2:瓦干達萬歲》台灣搶先美國上映，立馬登上票房冠軍。有影評人盛讚《黑豹２：瓦干達萬歲》是漫威宇宙中「罕見以成熟和嚴肅角度處理失落、悲傷和復仇」的電影。

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《黑豹》系列導演萊恩庫格勒接受《電影好選喆》主持人簡立喆專訪時表示，過去交情很深的《黑豹》男主角查德維克博斯曼的去世帶給他很大的打擊，形容自己「容易情緒化，一度難過到想退出電影界」，但想到查德維克即使2016年被診斷出大腸癌第三期，也從來沒放棄過他熱愛的電影工作，在化療期間完成多部大製作電影包括《美國隊長3：英雄內戰》、《復仇者聯盟：終局之戰》等等；「他經歷的比我多太多了」萊恩庫格勒感性的說，「查德維克的生活態度影響了我，讓我在深思熟慮之後，重回導演崗位繼續完成電影，這就是查德維克給我的力量」。

事實上，查德維克博斯曼的離世，不僅讓《黑豹》系列導演萊恩庫格勒悲痛萬分，更因苦無黑豹替代人選，一度讓漫威團隊陷入膠著，還曾研議要停拍第一集全球總票房高達43億新台幣的《黑豹》續集。而早在2018年《黑豹》於銀幕亮相前，查德威克其實就已經與導演萊恩庫格勒著手討論過《黑豹2》的劇情走向，這也讓導演不禁想到，原來查德維克在生命的尾聲，仍探討著瓦干達王國的精神、帶給人們的意義、以及對黑人族群的影響。因此導演萊恩庫格勒決定繼續拍攝續集，延續查德維克「永不放棄」的精神。

《黑豹２：瓦干達萬歲》劇情設定在帝查拉國王（即黑豹）駕崩後的瓦干達王國，要如何面對新強敵「納摩」與他的水下王國的挑戰。而海王「納摩」這個角色身為漫威最古老的超級英雄（1939年首度現身）之一，也是漫威宇宙的第一位變種人，導演萊恩庫格勒該如何平衡在一部電影中述說一位英雄的死亡與另一位英雄的誕生？庫格勒認為能平衡兩者「是整個團隊共同努力的成果。如果沒有這一大群優秀的藝術工作者和專業人士，我根本做不到。」。

庫格勒還強調《黑豹２：瓦干達萬歲》是一部「看越多次會有不同層次感受的電影」，因為劇組在拍攝與製作中，便盡力將這幾年全球共同的經歷，包括遭受疫情打擊的無助，等等情緒帶入電影，想讓觀眾隨著劇情走過喜怒哀樂，一起尋找傷痛的出口，感受一場心靈療癒的旅程。《黑豹2: 瓦干達萬歲》目前全台戲院熱映中。


●作者：簡立喆／前新聞主播、影評人、《好選喆+ 電癮好選喆》頻道主持人

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

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