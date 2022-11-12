明晚東北季風增強！「北台灣」雨神降臨 還有颱風恐生成
由於副熱帶高壓勢力增強，大環境的水氣較少，今（12）日台灣各地的天氣大多穩定，高溫普遍也都超過攝氏30度，不過中央氣象局提醒，好天氣可能只剩1天，尤其北台灣地區在明（13）日下半天開始，受到東北季風增強影響，除了溫度驟降外，降雨也會開始出現，尤其東北部、宜蘭地區有局部大雨發生機率；此外，在今天早上台灣東邊海面上有熱帶性低氣壓生成（TD29），預估它在24小時內會發展為颱風，不過距離台灣遙遠，毫無影響。
熱帶性低氣壓（TD29）今早在台灣東方海面生成，中央氣象局預報員曾昭誠表示，TD29目前發展環境還算理想，預計24小時內，就會成長為今年第24號颱風，中文譯名「山貓」（Yamaneko，日本命名），強度未來還需觀察，不過它在路徑上會持續偏北北西方行徑，距離台灣月來遠，可以說是毫無影響。
而今日最高溫出現在高雄的攝氏33.6度，台灣本島平地最低溫則是花蓮清晨的攝氏18.6度，曾昭誠指出，明日各地高溫將會稍降，北部地區約為攝氏27~29度、中南部地區攝氏29~31度；低溫部分，北部地區攝氏20~22度、中南部地區攝氏21~23度，白天感受仍是溫暖微熱，但民眾還是留意日夜溫差的變化，多添加保暖衣物。
降雨部分，由於明日下半天起東北季風增強，北台灣明晚開始就會有降雨發生，而這波東北季風將在下週一、二（11/14、11/15）影響最大，屆時桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，基隆北海岸及東北部地區會有局部較大雨勢發生的機率，其他地區為多雲到晴。