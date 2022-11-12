高雄市長政見會登場　四人首同台交鋒

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今日先由候選人抽籤抽出發言順序後，四位候選人進行申論，每人五分鐘，緊接著再由中山大學教授郭瑞坤、高雄師範大學教授游美惠等、高雄醫學大學校長楊俊毓、高雄科技大學校長楊慶煜4位發問人發問、候選人依序回答，最後進行結論，每人一樣是五分鐘。
柯志恩說，她來高雄秉持的就是「好好好」來導正「緊緊緊」可能所帶來的失誤，陳市長兩年拚四年，拼掉了人口流失的四萬六千人，為什麼會有那麼多人離開？就來自於失業跟低薪，高雄的產業非常單一不夠多元，特別希望高雄從工業的城市，慢慢地走向港灣型工商服務城市，市民有更多的選擇，將薪水才能夠追上中北部，讓高雄變得更好，才能夠讓市民安居樂業、最重要的是讓年輕人不再北漂，這是柯志恩未來努力的方向。
曾尹儷指出，她是沒有背景的市民出來參選，希望政府治理回到專業治理的基礎上，而要解決問題就要換一個新的領導人，重新改造市政府，她會致力讓市民參政更加平民化，讓更多人投入政治，不必像她一樣，拿出150萬才能站在現場發聲，這不合理，她並提出良心政治，民眾擺第一，不要政黨惡鬥，就像有首歌唱到「你的良心到底在哪裡」，不能淪為政治騙子，並建議陳其邁市長在選舉公報上，過去實習醫師的經歷應該更正，對市民負責。
鄭宇翔則酸國民黨人不只不記得蔣公的精神，更不記得國民黨創黨元老國父孫中山先生革命的精神，也已經不記得何為三民主義，身為中華民國的一份子「我沒有忘」，並語出驚人指出要仿效孫中山先生推翻滿清的精神，發起一場革命，「滅掉中國，再建立一個新的中國」，為了達成這個目的，要將高雄打造成反攻大陸的基地。
陳其邁則表示，兩年前剛擔任市長的時候，就任才滿三個月，天下雜誌公布民調，高雄的城市競爭力，是六都的最後一名，這兩年，兩年後的今天，高雄已經從最後一名進步到六都第二名，社福力更是六都第一名，有人說，數字是冰冷的，但他要強調，數字背後代表的也是人民的感受，兩年前市府的施政滿意度墊底，才有罷免市長的投票；未來四年，高雄會是「宜居的城市」、「幸福的城市」、「魅力的城市」，高雄一定會更精彩，拜託市民朋友再給他四年，一定會帶領高雄起飛，邁向全世界。